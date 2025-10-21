ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ

Σε έναν ακόμα τελικό ο Πετρούνιας

Σε έναν ακόμα τελικό διεθνούς διοργάνωσης θα δώσει το «παρών» ο Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Ο Ελληνας αθλητής, εκ των κορυφαίων στο αγώνισμα παγκοσμίως, συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς στον προκριματικό (5.700 βαθμός δυσκολίας, 8.666 στην εκτέλεση) και έκλεισε θέση στον τελικό με την 5η καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Μάλιστα, ένα λάθος του Πετρούνια κατά την έξοδό του και στην προσγείωση του στέρησε ακόμα πιο υψηλή βαθμολογία. Στον τελικό της Παρασκευής 24/10 ο Ελληνας πρωταθλητής θα διεκδικήσει το 5ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς στις μέχρι τώρα 6 συμμετοχές του έχει κατακτήσει 3 χρυσά και 1 αργυρό. Ως 1ος των προκριματικών με την καλύτερη επίδοση προκρίθηκε ο Κινέζος Λαν, με 14.766 βαθμούς, ενώ ακολούθησαν ο Αμερικανός Γουίτεμπουργκ με 14.760 β. και ο επίσης Κινέζος Ζαγκ με 14.600 β.