SUPER LEAGUE 2

Συνέχισαν νικηφόρα οι πρωτοπόροι

Νίκες που τους διατήρησαν στην κορυφή των δύο ομίλων της Super League 2 πήραν Ηρακλής και Καλαμάτα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής. Για τον 1ο όμιλο ο «Γηραιός» επικράτησε 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στη θεσσαλονικιώτικη κόντρα, ενώ για τον 2ο η Καλαμάτα πήρε σημαντικό «διπλό» επί της Athens Kallithea, επίσης με σκορ 2-1. Αίσθηση και αντιδράσεις προκάλεσε η ενέργεια της ΠΑΕ Καβάλας να προχωρήσει στη λύση συμβολαίων 6 ποδοσφαιριστών της ομάδας, μετά τη βαριά ήττα 6-0 από τη Νίκη Βόλου για τον 2ο όμιλο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β' 2-1, Νίκη Βόλου - Καβάλα 6-0, Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0, Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Τρίπολης Β' 2-0, ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 3-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 16 βαθμούς και ακολουθούν η Νίκη Βόλου με 15, η Αναγέννηση Καρδίτσας με 13 και ο Αστέρας Τρίπολης Β' με 11.

2ος όμιλος

Χανιά - Μαρκό 1-1, Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου 1-2, Ολυμπιακός Β' - Παναργειακός 2-1, Αιγάλεω - Πανιώνιος 0-1, Athens Kallithea - Καλαμάτα 1-2.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 16 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 14, ο Ολυμπιακός Β' με 13 και η Athens Kallithea με 9.