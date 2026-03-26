BASKET LEAGUE

Στο κυνήγι της τετράδας ο ΠΑΟΚ

Τη θέση του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Basket League εδραίωσε ακόμα περισσότερο ο ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή του νίκη με 100-87 επί της Μυκόνου στην Πυλαία, σε εξ αναβολής ματς για τη 17η αγωνιστική. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβηκε στο 12-7, ενώ η Μύκονος έπεσε στο 8-13, παραμένοντας όμως μέχρι στιγμής στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα και συμμετοχής στα πλέι οφ.

Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα (26-18 στο 10', 51-44 ημίχρονο) και παρά την αντεπίθεση της Μυκόνου στην τρίτη περίοδο, όταν «ροκάνισε» τη διαφορά (74-68), κατάφεραν να παραμείνουν μπροστά στο σκορ μέχρι τη λήξη, χάρη και στην απόδοσή στο τέταρτο δεκάλεπτο (26-19 το επιμέρους σκορ).

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν ο Μουρ (19 πόντοι) και ο Κόνιαρης (17 π.), ενώ κορυφαίος της Μυκόνου ήταν ο Απλμπι (17 π.).