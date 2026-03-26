SUPER LEAGUE

Σε Φάληρο και Τούμπα η πρεμιέρα των πλέι οφ

Με τα ντέρμπι σε Φάληρο και Τούμπα θα ανοίξει η αυλαία των πλέι οφ για τον τίτλο στη Super League, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Θυμίζουμε ότι οι διαδικασίες των πλέι οφ και των πλέι άουτ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 4 - 5 Απρίλη.

Για τα πλέι οφ των θέσεων 1 - 4, λοιπόν, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής ο 2ος Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την 1η ΑΕΚ, ενώ στην Τούμπα ο 3ος ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον 4ο Παναθηναϊκό.

Για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ των θέσεων 5 - 8 (διαδικασία μέσα από την οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να δοθεί ευρωπαϊκό εισιτήριο) ο 5ος Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον 8ο Αρη, ενώ ο 7ος Βόλος θα φιλοξενήσει τον 6ο ΟΦΗ.

Δυναμικό ξεκίνημα θα γίνει στα πλέι άουτ για την παραμονή στην κατηγορία, με την κόντρα μεταξύ ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης, δύο από τις ομάδες που «καίγονται» περισσότερο για τους βαθμούς, να ξεχωρίζει. Στα άλλα ματς ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο και η Κηφισιά τον Πανσερραϊκό.