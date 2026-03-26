Πέμπτη 26 Μάρτη 2026
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Χωρίς προβλήματα η προετοιμασία

Χωρίς να προκύψουν απρόοπτα η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών συνέχισε την προετοιμασία της ενόψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με αντιπάλους την Παραγουάη αύριο Παρασκευή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την Τρίτη 31/3.

Να σημειωθεί ότι αυτό το διάστημα η Εθνική δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις, έχοντας χάσει και τις τελευταίες ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Ετσι, οι δύο φιλικές αναμετρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς προκειμένου να τεστάρει την κατάσταση των διεθνών, αλλά και να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα.

Ενόψει του πρώτου αγώνα, οι προπονήσεις της Εθνικής συνεχίστηκαν στο προπονητικό κέντρο στου Ρέντη, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που έχουν κληθεί στην αποστολή, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο ζήτημα.

  • Με ισοπαλία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη φάση Εlite Round για τα προκριματικά του Euro Κ19 η Εθνική νέων, 1-1 με την Αυστρία στην πρεμιέρα του ομίλου τους, που διεξάγεται στη Γερμανία. Η Εθνική προηγήθηκε με το «καλημέρα» (Τσίγκας 3'), ωστόσο δέχτηκε την ισοφάριση των Αυστριακών στο 27' (Αντεγιενούγκρε) και παρά την προσπάθειά τους οι διεθνείς δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τα δεδομένα.
  • Πληρώνοντας την αστοχία της η Εθνική παίδων γνώρισε ήττα 1-0 από το Μαυροβούνιο σε αγώνα στην Τοπόπλιτσα για την πρεμιέρα της 2ης φάσης των προκριματικών του Euro K17.
    

Κορυφή σελίδας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ