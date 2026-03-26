ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Χωρίς προβλήματα η προετοιμασία

Χωρίς να προκύψουν απρόοπτα η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών συνέχισε την προετοιμασία της ενόψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με αντιπάλους την Παραγουάη αύριο Παρασκευή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την Τρίτη 31/3.

Να σημειωθεί ότι αυτό το διάστημα η Εθνική δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις, έχοντας χάσει και τις τελευταίες ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Ετσι, οι δύο φιλικές αναμετρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς προκειμένου να τεστάρει την κατάσταση των διεθνών, αλλά και να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα.

Ενόψει του πρώτου αγώνα, οι προπονήσεις της Εθνικής συνεχίστηκαν στο προπονητικό κέντρο στου Ρέντη, με τον Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που έχουν κληθεί στην αποστολή, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο ζήτημα.