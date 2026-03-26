Εχασε ευκαιρία ο Ολυμπιακός, με φόρα ο ΠΑΟ

Εβαλε πίεση στον εαυτό του

Με τον Ολυμπιακό να χάνει έδαφος στη διεκδίκηση μιας θέσης στην τετράδα και τον Παναθηναϊκό να αναπτερώνει τις ελπίδες για εξάδα και απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ ολοκληρώθηκε η παρουσία των ελληνικών ομάδων στην 33η αγωνιστική της Euroleague.

Αν και πάλεψαν μέχρι το φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν ήττα 85-84 από τη Βαλένθια στην Ισπανία, χάνοντας σημαντική ευκαιρία να κλειδώσουν μια θέση στην πρώτη τετράδα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Ο Ολυμπιακός παραμένει στη 2η θέση αλλά έπεσε στο 22-12 έχοντας και ματς περισσότερο, και θα πρέπει να περιμένει και τα αποτελέσματα των βασικών του αντιπάλων στην 34η αγωνιστική προκειμένου να δει πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες για τη συνέχεια. Επίσης έχασε την ισοβαθμία με τη Βαλένθια, η οποία πέτυχε τη δεύτερη φετινή της νίκη επί των Πειραιωτών, ανεβαίνοντας στο 21-12 και παραμένοντας στην 4η θέση.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα, κυρίως στην άμυνα. Δύο καθοριστικές βολές του Σέρχιο ντε Λαρέα και ένα άστοχο σουτ του Φουρνιέ διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Φορτσάρει για εξάδα

Τις ελπίδες του για απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ ανέβασε ο Παναθηναϊκός, μετά τη σημαντική νίκη του με 107-104 επί της Ντουμπάι στο ουδέτερο Σαράγεβο, μετά από ένα ακόμα συναρπαστικό ματς. Οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 19-14 και στην 8η θέση, πλησιάζοντας κι άλλο την εξάδα, ενώ η Ντουμπάι έπεσε στο 17-16 και βρέθηκε εκτός της πρώτης δεκάδας, που δίνει συμμετοχή στα πλέι ιν.





Ο Παναθηναϊκός αρχικά τα βρήκε σκούρα, καθώς στα μισά της πρώτης περιόδου έχανε με 12 πόντους (41-29), ανέβασε όμως την απόδοσή του στη συνέχεια και με πρωταγωνιστή τον Ναν - παρότι είχε φορτωθεί με φάουλ από νωρίς (3 στα 6'21") - κατάφερε να φτάσει στην πολύτιμη νίκη.