ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Προβάδισμα για ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης

Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του με 1-0 επί της στη Θεσσαλονίκη, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό.

Στην κόντρα των δύο φαβορί για το τρόπαιο, οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν στην επιτυχία χάρη σε γκολ της Σαμάνθα Γουίχι στο 31', ενώ είχαν κι άλλες αξιόλογες στιγμές απέναντι στις «κιτρινόμαυρες», οι οποίες καλούνται να κάνουν την ανατροπή στη ρεβάνς στους Αγίους Αναργύρους.

Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, το πρώτο σημαντικό βήμα για τον τελικό έκανε ο Αστέρας Τρίπολης με τη νίκη του στην Αθήνα με 2-1 επί της Αγίας Παρασκευής (Γκάτσου 71', Μελισσού 81' - Γκάτση 35') και έτσι κρατάει την τύχη στα χέρια του ενόψει του επαναληπτικού στην Αρκαδία.