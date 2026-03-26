ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Κρίνονται τα τελευταία εισιτήρια

Τα τελευταία εισιτήρια από την ευρωπαϊκή ζώνη για τη συμμετοχή στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, κρίνονται στους αγώνες μπαράζ. Αυτοί θα διεξαχθούν με τη μορφή «μονοπατιών» (paths) στα οποία έχουν χωριστεί οι ομάδες που συμμετέχουν, με τους ημιτελικούς στο κάθε μονοπάτι να διεξάγονται σήμερα και τους τελικούς την Τρίτη 31/3. Να σημειωθεί ότι από το καθένα από τα 4 μονοπάτια την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ θα πάρει η πρώτη ομάδα.

Στα σημαντικότερα ματς του σημερινού πρώτου μέρος της διαδικασίας τα περισσότερα βλέμματα προσελκύουν οι κόντρες που θεωρητικά είναι σε λεπτές ισορροπίες όσον αφορά τα προγνωστικά. Ξεχωρίζoυν οι αναμετρήσεις Σουηδία - Ουκρανία και Τσεχία - Ιρλανδία, ενώ έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες Πολωνία - Αλβανία και Τουρκία - Ρουμανία. Το τελευταίο της «χαρτί» προκειμένου να αποφύγει έναν ακόμα αποκλεισμό από Μουντιάλ παίζει η Ιταλία, που αντιμετωπίζει τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: 19.00 Τουρκία - Ρουμανία (Novasports Extra 3), 21.45 Ουαλία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Novasports PL), Σλοβακία - Κόσοβο (Novasports Extra 3), Πολωνία - Aλβανία (Novasports Extra 2), Δανία - Βόρεια Μακεδονία (Novasports Extra 1), Τσεχία - Ιρλανδία (Novasports Start), Ουκρανία - Σουηδία (Novasports News), Iταλία - Βόρεια Ιρλανδία (Novasports 1).