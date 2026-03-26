ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE

Πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό

Την πρώτη του νίκη στα προημιτελικά του Champions League πόλο γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, 14-11 επί της Μπρέσια στο Παπαστράτειο για τη 2η αγωνιστική του ομίλου τους. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» ρέφαραν την ήττα στην πρεμιέρα από τη Νόβι στο Βελιγράδι και διατήρησαν τις ελπίδες τους για μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, που δίνουν πρόκριση στο Φάιναλ 4 της διοργάνωσης. Στο ματς κόντρα στην ιταλική ομάδα, μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο πήρε τα ηνία του αγώνα, αποκτώντας διαφορά στο σκορ μέχρι το ημίχρονο (5-2) την οποία διεύρυνε στη συνέχεια (7-4 στην τρίτη περίοδο) και έτσι έθεσε τις βάσεις για την τελική του επικράτηση.

Στο άλλο ματς του ομίλου η Μπαρτσελονέτα επικράτησε 19-16 της Νόβι Μπέογκραντ.

Η βαθμολογία: Μπαρτσελονέτα 6, Νόβι 3, Ολυμπιακός 3, Μπρέσια 0.