ΙΣΛΑΜΠΑΜΠΑΝΤ.- Πλήγματα εναντίον στρατοπέδων των Ταλιμπάν εξαπέλυσε το Πακιστάν, μετά από νέες βομβιστικές επιθέσεις σε εδάφη του στη μεθόριο, που κόστισαν τη ζωή σε πάνω από 10 άτομα. Η νέα ανάφλεξη στα σύνορα με το Αφγανιστάν επιβεβαιώνει την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο που μαίνονται παζάρια για την «επισημοποίηση» των σχέσεων διαφόρων χωρών με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.- Ο Ρομπ Γέτεν ανέλαβε επισήμως πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καθώς η κυβέρνησή του ορκίστηκε τη Δευτέρα. Το «κεντρώο - φιλελεύθερο» κόμμα D66 του Γέτεν συνεργάστηκε με το «κεντροδεξιό» CDA και το «φιλελεύθερο» VVD για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, η οποία θα διαθέτει 66 έδρες, 9 λιγότερες από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ.- Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες σε συντριβή σκάφους «Beechcraft C90», που εκτελούσε αεροδιακομιδή ασθενών στην ινδική πολιτεία Τζαρκάντ, σε δύσβατη δασική περιοχή. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA), το αεροσκάφος της «Redbird Airways» ζήτησε αλλαγή πορείας λόγω καιρικών συνθηκών και χάθηκε από τα ραντάρ 23 λεπτά μετά την απογείωση. Τον Γενάρη είχε σημειωθεί αντίστοιχο δυστύχημα, με πέντε θύματα.

ΜΠΟΓΚΟΤΑ.- Η οργάνωση ELN ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στις προσεχείς εκλογές στην Κολομβία. Βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες να γίνουν στις 8 Μάρτη, ενώ οι προεδρικές στις 31 Μάη.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Συνελήφθη τη Δευτέρα ο λόρδος και μέχρι πρότινος πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Π. Μάντελσον, με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα», στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την υπόθεση Επστιν. Ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του, και αφού προηγήθηκαν έρευνες σε σπίτια του στο Λονδίνο και αλλού.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.- Τέσσερις Σύροι, μέλη των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος των τζιχαντιστών, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη βόρεια πόλη Ράκκα, μετά από «τρομοκρατική επίθεση» σε φυλάκιο ελέγχου.