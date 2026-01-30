ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Το πρόγραμμα του Φλεβάρη

Αφορμή για το αφιέρωμα στάθηκε η συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση του συγγραφέα, τα έργα του οποίου συγκαταλέγονται στα «διαμάντια» της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Το Στέκι μέσα και από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκει την προβολή του προοδευτικού λογοτεχνικού βιβλίου που αξίζει κάθε νέος να ανακαλύψει και να διαβάσει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

- Την Τετάρτη 4 Φλεβάρη στις 7.30 μ.μ. βιβλιοπαρουσίαση του έργου «Σιδερένια Φτέρνα» του Τζ. Λόντον (ΣΕ, 1996). Θα μιλήσει η Αννεκε Ιωαννάτου, Drs. Κλασικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και Συγκριτικής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.

- Την Πέμπτη 12 Φλεβάρη στις 8 μ.μ. προβολή της ταινίας «Martin Eden», Pietro Marcello (2019)

- Την Τετάρτη 25 Φλεβάρη στις 7.30 μ.μ. εκδήλωση με θέμα την άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των ΗΠΑ (από τον εμφύλιο μέχρι τον Μακαρθισμό), βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο των Ρ. Μπόγερ και Χ. Μορέ των εκδόσεων της «Σύγχρονης Εποχής» (2020). Θα μιλήσει ο Στέφανος Λουκάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Την Παρασκευή 20 Φλεβάρη στις 10 μ.μ. αποκριάτικο πάρτι της Κινηματογραφικής Λέσχης του Στεκιού «Horror Film edition» και Dj Set με τους Drugitiz και Pavlov.