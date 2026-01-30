Ανεβαίνει η «αθανασία»

Το νέο έργο τηςίας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής δραματουργίας, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία, στο

Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού ως κοινωνικού φαινομένου.

Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Ελλη Τρίγγου. Μαζί της επί σκηνής οι Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης και Αλέξανδρος Τούντας συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το «θαύμα» συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Αντλώντας στοιχεία από τη θρησκευτική πρακτική, τα social media και τη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα, η παράσταση ανατέμνει με σαρκασμό και συγκίνηση την ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει. Η «αθανασία » γίνεται σύμβολο μιας Ελλάδας που αναζητά θαύματα ανάμεσα στις οθόνες και στα σκοτάδια της, αποκαλύπτοντας τον μηχανισμό κατασκευής της αγιοσύνης στην εποχή του θεάματος.

Μια μελέτη για το πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη απελπισία και πώς λειτουργεί η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, μέσω της ψευδαίσθησης. Τι γίνεται όταν η πίστη εμπορευματοποιείται; Τι γίνεται όταν η αθανασία καθίσταται προϊόν; Πόσο επικερδής μπορεί να αποβεί η εκμετάλλευση της ανθρώπινης ψυχής; Πώς λειτουργεί η εξαπάτηση μιας πλειοψηφίας που ψάχνει εναγωνίως από κάπου να κρατηθεί, για να σώσει την ψυχή της;

Συντελεστές: Κείμενο - Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη, Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα, Video art: Αποστόλης Κουτσιανικούλης, Εικαστικές συνθέσεις: Γιώργος Μπούνιας, Μουσική σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα, Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου, Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης, Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου, Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή.

