«30 μικρά διηγήματα» της Ελ. Γερασιμίδου στην Καλαμάτα
Το βιβλίο «30 μικρά διηγήματα» της Ελένης Γερασιμίδου
από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 6 Φλεβάρη
στις 9 μ.μ., στην Καλαμάτα, στον Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας»
(Κουτσομητοπούλου 13, Καλαμάτα).
Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, συγγραφέας, Βασίλης Καλαμαράς, δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη», Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, δάσκαλος
Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Φίλιππος Σοφιανός, ηθοποιός, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.