«30 μικρά διηγήματα» της Ελ. Γερασιμίδου στην Καλαμάτα

Το βιβλίοαπό τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» θα παρουσιαστεί τηνστις 9 μ.μ., στην(Κουτσομητοπούλου 13, Καλαμάτα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, συγγραφέας, Βασίλης Καλαμαράς, δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη», Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, δάσκαλος

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Φίλιππος Σοφιανός, ηθοποιός, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.