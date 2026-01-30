Παρασκευή 30 Γενάρη 2026
«30 μικρά διηγήματα» της Ελ. Γερασιμίδου στην Καλαμάτα

Το βιβλίο «30 μικρά διηγήματα» της Ελένης Γερασιμίδου από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 6 Φλεβάρη στις 9 μ.μ., στην Καλαμάτα, στον Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας» (Κουτσομητοπούλου 13, Καλαμάτα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ελένη Γερασιμίδου, ηθοποιός, συγγραφέας, Βασίλης Καλαμαράς, δημοσιογράφος του «Ριζοσπάστη», Μπάμπης Χαραλαμπόπουλος, δάσκαλος

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Φίλιππος Σοφιανός, ηθοποιός, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας.

    

