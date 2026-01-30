ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΩΡΓΗ ΒΑΡΛΑΜΟΥ»

Εγκαινιάζεται την Τετάρτη η έκθεση με έργα του Γιάννη Στεφανίδη από τα χρόνια της Αντίστασης και της εξορίας

Η πρώτη έκθεση εγκαινιάζεται την Τετάρτη 18 Φλεβάρη στις 6.30 μ.μ. και θα λειτουργεί έως και τις 7 Ιούνη στον Χώρο Πολιτισμού - «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου», μετά και την επιθυμία της οικογένειας, αφού ο Στεφανίδης και ο Βαρλάμος υπήρξαν θερμοί φίλοι, συνοδοιπόροι, συνεργάτες και σύντροφοι στον αγώνα μέσα στις γραμμές αρχικά της ΕΠΟΝ και κατόπιν του ΚΚΕ.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει τα έργα του Στεφανίδη από την περίοδο της Κατοχής και της εξορίας, έργα - ντοκουμέντα και μαρτυρίες - καταγραφές από εκείνα τα χρόνια. Σπουδαστικά σχέδια από τον καιρό που φοιτούσε στην ΑΣΚΤ και εμβληματικά έργα που φιλοτέχνησε για τις ανάγκες της ΕΑΜικής Αντίστασης ως πρωτοστάτης στο καλλιτεχνικό συνεργείο της ΕΠΟΝ. Ανάμεσα σε πολλά στην έκθεση βρίσκονται και τα πρωτότυπα σχέδια για το θρυλικό σήμα της ΕΠΟΝ που φιλοτεχνήθηκε από τον ίδιο. Στα έργα της εξορίας, που έζησε ο Στεφανίδης στο Κοντοπούλι της Λήμνου, περιλαμβάνονται ακουαρέλες και σχέδια που συνομιλούν με τα ποιήματα του συνεξόριστού του Γιάννη Ρίτσου, όπως και πολλά ακόμα από την καθημερινή ζωή εκεί, ενώ στον χώρο εκτίθεται και η βαλίτσα με τον διπλό πάτο που έκρυψε αυτά τα σχέδια πηγαίνοντας στο Μακρονήσι, τον δεύτερο τόπο που εξορίστηκε και με τα δικά του λόγια «ούτε περιγράφεται, ούτε ζωγραφίζεται». Εκτίθενται επίσης έργα που έγιναν αμέσως μετά την επάνοδό του στην Αθήνα, εμπνευσμένα από τα σχέδια και τις σημειώσεις της εξορίας.

Ακόμα στον χώρο βρίσκονται και τα βιβλία του Γ. Στεφανίδη, όπως το αφήγημα «Η αγάπη πάει σχολείο», το μυθιστόρημα «Πέτρα κυλισάμενη» κ.ά., αφού η συγγραφή ήταν η δεύτερη μορφή έκφρασής του. Αυτό το ταλέντο που επίσης τον διέκρινε, το δώρισε απλόχερα και στους αναγνώστες του «Ριζοσπάστη» όπου δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά διηγήματα, μαρτυρίες και χρονογραφήματά του. Στο πλαίσιο της έκθεσης διατίθεται για πρώτη φορά και η νέα έκδοση της «Σύγχρονης Εποχής» σε συνεργασία με την οικογένεια του ίδιου, που παρουσιάζει πτυχές της καλλιτεχνικής και συντροφικής συνομιλίας των δύο «Γιάννηδων» στο Κοντοπούλι - του Ρίτσου και του Στεφανίδη.

Η έκθεση είναι επισκέψιμη κάθε Πέμπτη έως και Σάββατο 6-8.30 μ.μ. και κάθε Κυριακή, 11 π.μ. - 2 μ.μ. στη διεύθυνση του Χώρου Πολιτισμού - «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου», Λεάγρου 23, Αγιος Αρτέμιος (Γούβα), (μετρό «Αγ. Ιωάννης»).

Υπάρχει η δυνατότητα οργανωμένων ξεναγήσεων μετά από επικοινωνία στο τηλέφωνο 2107515584 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ergastiri.gvarlamou@gmail.com.

Διάρκεια έκθεσης: 18 Φλεβάρη έως 7 Ιούνη 2026