ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, περήφανοι για όσα πετύχαμε!

Σε ανακοίνωσή της ηχαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που επί 54 συνεχή μερόνυχτα στα δεκάδες μπλόκα σε όλη τη χώρα έδωσαν ένα σκληρό αγώνα για την επιβίωσή τους, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι τις επόμενες μέρεςστην οποία θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για τις μορφές που θα πάρει άμεσα η συνέχιση του αγώνα μας».

Πιο αναλυτικά η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων επισημαίνει τα εξής:

«Με τον αγώνα μας αναδείξαμε τα ζωτικής σημασίας προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία δεν μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε την ενασχόλησή μας με τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Προβλήματα που αφορούν το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές με τις οποίες οι εμποροβιομήχανοι αγοράζουν τα προϊόντα που παράγουμε, τις μεγάλες καταστροφές στην παραγωγή από τις κακοκαιρίες και τις αρρώστιες, που δεν αποζημιώνονται στο σύνολό τους και έγκαιρα από τον ΕΛΓΑ, τις αθρόες και ανεξέλεγκτες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας, που πλήττουν τα ελληνικά προϊόντα και οι οποίες θα αυξηθούν πολύ περισσότερο μετά τη συμφωνία με τη Mercosur που προωθεί η ΕΕ.

Ταυτόχρονα, προβάλαμε συγκεκριμένα αιτήματα για άμεση αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε να παράγουμε, διασφαλίζοντας βιώσιμο εισόδημα και μια ζωή με αξιοπρέπεια. Αιτήματα που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών για τα προϊόντα μας, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, τη δημιουργία υποδομών και τη λήψη μέτρων για την προστασία της παραγωγής, μαζί με αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνεται το σύνολο των ζημιών από όλες τις αιτίες.

Ιδιαίτερα προβάλαμε το αίτημα για εμβολιασμό των προβάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί η ασθένεια της ευλογιάς, για άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων που τα ζώα τους θανατώθηκαν και για την ανασύσταση των σφαγιασμένων κοπαδιών τους, καθώς και να προχωρήσει η πραγματική εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δοθούν τα κλεμμένα των επιδοτήσεων / ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην περάσει ο Οργανισμός στην ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα, απαιτήσαμε από την κυβέρνηση να μην υπογράψει τη συμφωνία με τη Mercosur.

Δίκαια αιτήματα που αναγνωρίζονται πλατιά από τον λαό

Τα αιτήματά μας αναγνωρίστηκαν ως δίκαια από το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού, που αντιλήφθηκε ότι τον αφορούν άμεσα και ουσιαστικά, καθώς σχετίζονται με τη διατροφή του με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Γι' αυτό και στη συντριπτική του πλειοψηφία στάθηκε συνεχώς στο πλευρό μας, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα μπλόκα. Μια στήριξη που συνεχίστηκε μέχρι τέλους, παρά τις πάμπολλες και πολύμορφες προσπάθειες της κυβέρνησης να υποκινήσει τον "κοινωνικό αυτοματισμό" σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών.

Εξαρχής η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, παρά το γεγονός ότι και η ίδια αναγνώριζε, στα λόγια, ότι έχουμε πολλά και μεγάλα προβλήματα.

Επικαλούμενη τα διαβόητα "δημοσιονομικά δεδομένα" αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για πλαφόν 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, καθώς και για κάλυψη του εισοδήματος που χάσαμε το 2025 λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών παραγωγού σε πάρα πολλά προϊόντα. Αυτά που ανακοίνωσε για το κόστος παραγωγής (8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα και επιστροφή στην αντλία του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ για το αγροτικό πετρέλαιο) και για το χαμένο εισόδημα (160 εκατομμύρια συνολικά ενίσχυση, που θα μοιραστούν σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς βαμβακιού και σιτηρών), και τα οποία παρουσίασε σαν ικανοποίηση των αιτημάτων μας, δεν είναι παρά λίγα "ψίχουλα" που αναγκάστηκε να δώσει κάτω από την αγωνιστική πίεση των μπλόκων.

Επικαλούμενη τις δεσμεύσεις της ΚΑΠ της ΕΕ και τη λειτουργία της "ελεύθερης αγοράς", αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για κατώτατες εγγυημένες τιμές και για έλεγχο στις αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας.

Αρνητική ήταν η απάντησή της και στα αιτήματά μας για τα αναγκαία έργα υποδομής που θα διασφαλίζουν την άρδευση, την αντιπλημμυρική προστασία κ.λπ. Κάθετα αντίθετη εμφανίστηκε στο αίτημα εμβολιασμού των ζώων για την ευλογιά.

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλες τις επιθέσεις εναντίον μας

Επί 54 μερόνυχτα παραμείναμε ακλόνητοι στα μπλόκα, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία όλες τις επιθέσεις που η κυβέρνηση εξαπέλυε εναντίον μας. Τη βία των ΜΑΤ και τις συλλήψεις των πρώτων ημερών που στήσαμε τα μπλόκα. Τις συκοφαντίες ότι είμαστε "ανεπρόκοποι και αχόρταγοι", "κλέφτες και απατεώνες". Τις εισαγγελικές απειλές για μαζικές διώξεις. Τις "συμβουλές" κάποιων δήθεν "φίλων" μας "να μη φτάνουμε στα άκρα με τους αποκλεισμούς των δρόμων" και τις προτροπές να πάμε αμέσως σε "διάλογο" με την κυβέρνηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και δίχως καμία δέσμευση από τη μεριά της. Τη χρησιμοποίηση των γνωστών "προθύμων" για τη διάσπαση του αγροτικού κινήματος και την υπονόμευση του αγώνα μας.

Δείξαμε ότι έχουμε αξιοπρέπεια, δύναμη, αγωνιστική αποφασιστικότητα και δεν αποδεχόμαστε τη μοίρα του αφανισμού μας, που έχουν προδιαγράψει για μας η ΚΑΠ της ΕΕ και η πολιτική της κυβέρνησης, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μας χούφτας εμποροβιομηχάνων που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας για να αποκομίζουν αμύθητα κέρδη.

Αποδείξαμε ότι διαθέτουμε την ικανότητα να πείθουμε την κοινωνία για το δίκιο μας, να εξασφαλίζουμε τη λαϊκή συμπαράσταση και αλληλεγγύη, δίνοντας δύναμη και προοπτική στον αγώνα μας.

Βασική αιτία των προβλημάτων μας η ΚΑΠ της ΕΕ

Μέσα από αυτόν τον αγώνα, περισσότεροι συνειδητοποιήσαμε ότι η βασική αιτία των προβλημάτων μας είναι η ΚΑΠ της ΕΕ, που εφαρμόζουν απαρέγκλιτα, με συνέπεια και ζήλο, οι ελληνικές κυβερνήσεις, και η οποία προωθεί τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια, με αποτέλεσμα να πετιούνται εκτός παραγωγικής διαδικασίας χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες, να μένουν αναξιοποίητες τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, για την τροφοδοσία των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων με φθηνά και ποιοτικά προϊόντα

Ξέρουμε ότι με τα κυβερνητικά "ψίχουλα" που κερδίσαμε, με την ισχυρή πίεση των μπλόκων, δεν πρόκειται να σωθούμε, να έχουμε αύριο. Αυτό όμως δεν μας απογοητεύει. Αντιθέτως, μας πεισμώνει περισσότερο να συνεχίσουμε τον αγώνα, ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο δυνατά.

Μετά από 54 μερόνυχτα σκληρής πάλης, συνεχίζουμε τον αγώνα με άλλες μορφές. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, περήφανοι για όσα πετύχαμε και με την υπόσχεση πως θα έλθουμε ακόμα πιο πολλοί και πιο δυνατοί για να πετύχουμε ακόμα πιο πολλά.

Συνεχίζουμε - θα νικήσουμε!».