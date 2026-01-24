Ενας συγκλονιστικός αγώνας, που η «σπορά» του γίνεται ισχυρό εφόδιο για τη συνέχεια

Η μέρα της καθοριστικής αναμέτρησης, οι καθοριστικές στιγμές για να ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας. Οι βιοπαλαιστές μέτρησαν τις δυνάμεις τους και ήταν χιλιάδες αυτοί που με τα τρακτέρ τους τήρησαν τη συλλογική τους απόφαση: «Πάτησαν Εθνική»! Η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και ο Ε-65 στην Καρδίτσα μετατρέπονται στην καρδιά του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, που για δύο μήνες θα δίνει τον παλμό σε όλη τη χώρα. Για να το καταφέρουν αυτό, βρέθηκαν στο πλευρό τουςΜε αιφνιδιαστικές και οργανωμένες κινήσεις σπάνε τα «οδοφράγματα» και παραμερίζουν τον τσαμπουκά της κυβέρνησης «σε ζωντανή μετάδοση». Το όργιο καταστολής πέφτει στο κενό: Χιλιάδες τρακτέρ εμφανίζονταν από διάφορα σημεία και ξεχύνονται στις Εθνικές Οδούς, δεν τους σταματάνε απειλές, χημικά και γκλομπ. Αλλωστε οι αγρότες τους τόπους τους και τη γη τους την ξέρουν σπιθαμή προς σπιθαμή, καλύτερα από κάθε κυβέρνηση και διμοιρία ΜΑΤ που επιστρατεύτηκε...

Ακολούθησαν χιλιάδες βιοπαλαιστές που έδρασαν συντονισμένα από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, βγαίνοντας μαζικά σε κρίσιμα σημεία. Ουρές χιλιόμετρων τα τρακτέρ στα μεγαλειώδη μπλόκα, εικόνες πρωτόγνωρες ακόμα και για τους «παλιότερους» του αγροτικού κινήματος.

Δεκάδες μαζικά μπλόκα γίνανε «ένα»

Αυτό που σε κάποιους φαινόταν ακατόρθωτο, αυτό που η ίδια η κυβέρνηση προσπάθησε να το απαγορεύσει, ήταν ήδη γεγονός!

Το σάλπισμα του πανελλαδικού συντονισμένου ξεσηκωμού είχε δοθεί λίγες μέρες πριν, στις 23 Νοεμβρίου, στην πολύ μαζική πανελλαδική σύσκεψη των βιοπαλαιστών αγροτών στη Νίκαια Λάρισας. Ακολούθησαν άλλες 5: Στη Νίκαια, στις Σέρρες, στα Μάλγαρα, ξανά στη Νίκαια, στον Παλαμά. Ολες με την ίδια μαζικότητα, με εκπροσώπους δεκάδων μπλόκων να πλημμυρίζουν τους χώρους όπου έγιναν. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, ήταν όλοι εκεί! Ολες οι συσκέψεις με κοινή απόφαση: «Ούτε βήμα πίσω από την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας».

«Είμαστε "ένα μπλόκο"», ακούστηκε σε μία από αυτές. Και, πράγματι, αυτό έγινε σύνθημα που έμεινε.

Αυτό το «σαν ένα μπλόκο» χαρακτήριζε κάθε δράση, κάθε βήμα της πανελλαδικά συντονισμένης κλιμάκωσης: Από τους 48ωρους αποκλεισμούς στρατηγικών σημείων, τους αποκλεισμούς των λιμανιών σε Θεσσαλονίκη και Βόλο, το άνοιγμα των πανάκριβων διοδίων, μέχρι το «αν» και «πότε» θα συναντηθούν με την κυβέρνηση, «ποια θα είναι η στάση τους» απέναντί της και τελικά «ποια θα είναι η συνέχεια του αγώνα».

Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά

Μαζί με τα τρακτέρ που πλήθαιναν στα μπλόκα φούντωνε και το κύμα εργατικής - λαϊκής αλληλεγγύης, από την οποία πήραν και έδωσαν κουράγιο. Ενα δυνατό και πρωτοφανές «Καλά κάνετε! Βαστάτε!» αντήχησε εκκωφαντικά στον Θεσσαλικό Κάμπο και στα μπλόκα όλης της χώρας, που για τόσες μέρες γίνανε σημείο συνάντησης των αγροτών με τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους, τη νεολαία.

16 Δεκέμβρη: Το «Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά» γίνεται ξανά πράξη στους δρόμους. Ενα εργατικό - λαϊκό ποτάμι καταδίκης του προϋπολογισμού των φόρων και του πολέμου κατέκλυσε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και μια σειρά ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Σημείο αναφοράς η απεργία την ίδια μέρα από τα Εργατικά Κέντρα Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λέσβου και οι συγκεντρώσεις στις πλατείες των πόλεων, που στείλανε σαφές μήνυμα: «Μπλόκο στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη τους». Δηλαδή στην πολιτική που πάντα έχει ως «όριό» της τον «πάτο του βαρελιού» όταν πρόκειται για τις ανάγκες των πολλών, αλλά δεν έχει ταβάνι όταν πρόκειται για τα κέρδη των ομίλων.

Το ίδιο μήνυμα διατρανώθηκε ξανά και ξανά έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα, στις μεγάλες συγκεντρώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων, των Συνδικάτων. Αντιπροσωπείες τους το μετέφεραν ζωντανά με την παρουσία τους στις μαζικές πανελλαδικές συσκέψεις, όπου εκφράστηκε το «Μαζί σας από την αρχή μέχρι το τέλος!».

Από εκεί δίνεται και το «σάλπισμα»: Οι επισκέψεις εργατικών σωματείων, μαζικών φορέων, μαθητών και φοιτητών στα μπλόκα γίνονται καθημερινές.

Μαζί με τα αμέτρητα κορναρίσματα και τις επευφημίες των οδηγών στα μπλόκα, που «άνοιξαν δρόμο στο δίκιο όλων», τα ψηφίσματα στήριξης εκατοντάδων φορέων, την ηθική και υλική βοήθεια που προσφέρθηκε απλόχερα, τις ζωγραφιές μικρών παιδιών στις σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα και όσες στόλισαν τις σκηνές των μπλόκων με μηνύματα όπως «Μπράβο αγρότες! Είμαστε μαζί σας!», μόνο μερικά στοιχεία που έδωσαν ανάσα και αντοχή στους βιοπαλαιστές. Αλλά και ένα ακόμα χαστούκι στην κυβέρνηση, που πόνταρε μάταια στον «κοινωνικό αυτοματισμό». Κυρίως, όμως, έδειξαν ότι είναι αναγκαίο να δυναμώσει η κοινή πάλη εργατών, αγροτών και όλου του λαού για να επιβάλουν το δίκιο τους.

Συλλογικότητα και αλληλεγγύη

Στα μπλόκα των αγροτών το «εγώ» γίνεται «εμείς». Ανεπανάληπτες οι στιγμές συλλογικότητας και αλληλεγγύης.

Στις μαχητικές συγκεντρώσεις έξω από τα «αγροτοδικεία» που έγιναν και ήταν αρκετά στο καμίνι των κινητοποιήσεων, ακούστηκε ξανά και ξανά «είναι σαν να δικάζουν εμάς!», «βιαζόμαστε να δικαστούμε, για να επιστρέψουμε στους συναδέλφους μας και στα πόστα μας».

Οι συνελεύσεις καθημερινές για την οργάνωση της ζωής στα μπλόκα, για τις βάρδιες, για κάθε μικρό και μεγάλο ζήτημα. Η συζήτηση ουσιαστική γύρω από τα βαρέλια με τις φωτιές, εκεί όπου σμίγουν άνθρωποι που λίγο καιρό πριν μπορεί να μη γνωρίζονταν καν. «Είμαστε ο ένας για τον άλλον», έλεγαν, κι ας διαφωνούσαν σε πολλά. Συμφωνούσαν όμως ότι το συμφέρον τους είναι κοινό, ότι μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν όταν δρουν και σχεδιάζουν συλλογικά και ενωμένοι.

Το είπαν και το έκαναν. Ρεβεγιόν στα μπλόκα. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στον αγώνα. Η παγωνιά της ασφάλτου «σπάει», τα χωριά σμίγουν πλάι στα τρακτέρ, όλος ο λαός βρίσκεται δίπλα τους και οι ευχές δίνουν και παίρνουν: «Με τη νίκη σας, που θα είναι νίκη όλων».

Ο «κοινωνικός αυτοματισμός» συντρίβεται, η κυβέρνηση εκτίθεται ανεπανόρθωτα: Εκεί κερδίζεται άλλη μια μάχη, ακτινοβολεί το μεγαλείο του οργανωμένου αγώνα, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Οτι όχι μόνο δεν θα εμποδίσουν τον λαό να ταξιδέψει στις γιορτές, αλλά θα ανοίξουν και τα διόδια για να περάσει ελεύθερα. Το κάνουν πράξη, με την κυβέρνηση να αντιδρά αμήχανα. Φτάνει στο σημείο να παραπέμπει ταξιδιώτες σε παράδρομους για να συκοφαντήσει το αγροτικό κίνημα, κάτι που της γυρίζει μπούμερανγκ. Οι εικόνες με τους άδειους και ανοιχτούς εθνικούς δρόμους αντιπαραβάλλονται με τα αδικαιολόγητα μποτιλιαρίσματα στους παραδρόμους. Το πείσμα των αγροτών συναντιέται με τη δυσαρέσκεια του λαού, οι κυβερνητικές αθλιότητες καταρρέουν.

Συνεχίζουν!

Επειτα από αυτόν τον μακρύ και τίμιο αγώνα στα μπλόκα, οι πρωταγωνιστές του, χιλιάδες βιοπαλαιστές, αποχώρησαν συντεταγμένα, με το κεφάλι ψηλά! Πράγματι, τα μεγάλα τους προβλήματα δεν λύθηκαν, το ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα. Ομως μόνο ηττημένοι δεν νιώθουν. Ξέρουν ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους, μετρήθηκαν και βγήκαν πιο δυνατοί, πήραν κι άλλο «μπόι» από αυτήν την αναμέτρηση.

Τώρα βάζουν μπροστά την «επόμενη μέρα»: «Επιστρέφουμε από τα μπλόκα συντεταγμένα για να βρεθούμε και αύριο στον αγώνα μας, μαζί!». Το λένε και το εννοούν, γνωρίζοντας πως ο φετινός ξεσηκωμός τους ήταν σημαντική σπορά στη διαρκή μάχη για την επιβίωση.

Αυτό είναι το πολύτιμο κέρδος των αγροτών! Η γνώση ότι τίποτα δεν χαρίζεται, η πεποίθηση ότι ο συντονισμός και η συμμαχία με την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα είναι όρος για να μπορέσουν να ζήσουν όπως τους αξίζει.

