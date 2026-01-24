ΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥΣ

«Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε τον δίκαιο αγώνα» το μήνυμα των βιοπαλαιστών

«Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε! Δεν κατεβάζουμε τη σημαία του αγώνα. Επιστρέφουμε στα χωριά μας με το κεφάλι ψηλά για τον δίκαιο αγώνα μας»: Το μήνυμα αυτό στέλνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες των μπλόκων της Νίκαιας Λάρισας και του Ε-65 της Καρδίτσας, που την Παρασκευή αποχώρησαν συντεταγμένα από τα μπλόκα τους για να συνεχίσουν πολύμορφα τον αγώνα τους.

Περήφανοι για τον τίμιο αγώνα που έδωσαν για 55 μέρες στα μπλόκα τους επιστρέφουν στα χωριά τους και στη γη τους, για να συνεχίσουν με την ίδια αποφασιστικότητα και με νέες μορφές τη μάχη της επιβίωσης για να μπορέσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να κρατήσουν τα κοπάδια τους, να ζήσουν αξιοπρεπώς στην ύπαιθρο.

Το κομβόι των τρακτέρ από το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας ξεκίνησε συντεταγμένα την αποχώρηση την Παρασκευή το πρωί και κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με ασταμάτητα κορναρίσματα, με υψωμένες τις γροθιές και τα σήματα νίκης να χαιρετίζουν αγωνιστικά τον λαό της πόλης, που όλο αυτό το διάστημα βρέθηκε σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό τους.

Εκεί τους υποδέχτηκαν με τα πανό τους το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, σωματεία εργαζόμενων, συνταξιούχων, ο Εμπορικός Σύλλογος, μαζικοί φορείς της πόλης. «Ο δίκαιος αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας», έγραφε το πανό του Εργατικού Κέντρου.

«Η υπόσχεση που δίνουμε στον λαό, που μας στήριξε αυτές τις μέρες και ήταν η ασπίδα μας απέναντι στις πιέσεις, στην καταστολή, είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές, ανυποχώρητα, μέχρι να δοθούν λύσεις στα αιτήματά μας», τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ογραμματέας τηςΠρόσθεσε πως «η διάρκεια και η ενότητα του αγώνα μας, ότι λειτουργούσαμε επί μέρες σαν "ένα μπλόκο", είναι μια μεγάλη νίκη. Αυτό φοβούνται και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να σπάσουν. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη για τη συνέχεια του αγώνα μας».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, χαιρετίζοντας τους αγρότες τόνισε: «Θα ανταμώσουμε ξανά στους δρόμους του αγώνα, γιατί ό,τι οδήγησε σε αυτόν είναι εδώ. Η ανάγκη για επιβίωση, για ζωή με αξιοπρέπεια». Και ξεκαθάρισε πως «συνεχίζουμε μαζί σας, και αυτός ο αγώνας θα τελειώσει μόνο με νίκη. Οταν κατακτήσουμε ό,τι δικαιούμαστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας».

«Εχουμε απέναντί μας την ίδια πολιτική που εσάς σας διώχνει από το χωράφι και εμάς έξω από τα μαγαζιά μας», είπε ο Αγης Τριγάζης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, τονίζοντας ότι «θα είμαστε δίπλα σας σε όποια μορφή επιλέξετε να πάρει ο αγώνας σας απέναντι σε αυτήν την πολιτική».





Σε ανάλογο κλίμα, με συγκίνηση και υπερηφάνεια έγινε και η αποχώρηση των αγροτών από το μπλόκο τουπου λόγω του μεγάλου αριθμού των τρακτέρ θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι Σαββάτου.

Επιστρέφοντας στα χωριά τους οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι του μπλόκου πέρασαν με τα τρακτέρ τους συντεταγμένα μέσα από το κέντρο της Καρδίτσας. Εχοντας διανύσει 55 μερόνυχτα στους δρόμους, στέλνουν το ίδιο μήνυμα με τους συναδέλφους τους στη Λάρισα και σε όλη τη χώρα, ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται, γιατί παραμένουν εδώ οι αιτίες που τους έβγαλαν στον δρόμο, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και η ΚΑΠ της ΕΕ, που τους οδηγεί στον αφανισμό.

Στο κέντρο της πόλης τούς υποδέχτηκαν επίσης εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, σωματείων και μαζικών φορέων, κρατώντας στα χέρια τους πανό που έγραφε «Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά!». Με συνεχή κορναρίσματα και με το σήμα της νίκης τούς απαντούσαν οι αγρότες!

Μαχητικό κλίμα και στην Κεντρική Μακεδονία

Μετά από 54 μέρες στον δρόμο, την Παρασκευή αποχώρησαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι και από τα μπλόκα των Μαλγάρων, της Χαλκηδόνας, της Κατερίνης, του Γυψοχωρίου και των άλλων σημείων στην Πέλλα. Μάλιστα οι αγρότες από το μπλόκο της Κατερίνης πέρασαν με μηχανοκίνητη πορεία από το κέντρο της πόλης.

«Το αγροτικό κίνημα γιγαντώθηκε, είμαστε σε κοινή γραμμή πανελλαδικά και αυτό θα μας δώσει δύναμη να διεκδικήσουμε με δυνατότερους τρόπους τις λύσεις των προβλημάτων», ανέφερε οαπό το

Τη Δευτέρα, με μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη των Σερρών, θα αποχωρήσουν και οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου του Προμαχώνα.

Στα Γρεβενά

Συντεταγμένα και πραγματοποιώντας πορεία με τρακτέρ στην πόλη των Γρεβενών αποχώρησαν την Πέμπτη οι αγρότες των Γρεβενών από το μπλόκο Σιάτιστας, σημειώνοντας ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους με άλλες μορφές.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών ευχαριστεί όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, τους αγρότες και τις οικογένειές τους, τα σωματεία και τους φορείς για την αλληλεγγύη, κρατώντας ζεστό και ζωντανό το μπλόκο. Και αναφέρει ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για συνέλευση όπου θα γίνει ο απολογισμός της δράσης, όπως και για την κλιμάκωση του αγώνα.

Μαζικό συλλαλητήριο και στα Χανιά

Με ψηλά το κεφάλι επιστρέφουν στα χωριά τους και οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων, μετά από σχεδόν δύο μήνες οργανωμένου αγώνα στο μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών.

Εχοντας εφόδιο την πλούσια αγωνιστική πείρα, την ενότητά τους και τη δύναμη της οργανωμένης πάλης, συνεχίζουν πιο δυναμικά τον αγώνα τους, καθώς όπως ξεκαθαρίζουν «είναι ζήτημα επιβίωσης» γι' αυτούς «και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να ξεμπερδέψει εύκολα με την αγωνιζόμενη αγροτιά».

Αυτό το μήνυμα έστειλε το μαζικό συλλαλητήριο που διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμπτης η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικων Συλλόγων Χανίων στο κέντρο της πόλης.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το μπλόκο των Μεγάλων Χωραφιών, όπου συγκεντρώθηκαν αγροτοκτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι με τα οχήματά τους και κατευθύνθηκαν με μηχανοκίνητη πορεία στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Εκεί τους υποδέχτηκαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι μαζικοί φορείς που όλο το προηγούμενο διάστημα στήριξαν τις κινητοποιήσεις τους.

Από το βήμα της κινητοποίησης ο Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αναφέρθηκε στον μεγαλειώδη και πολυήμερο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα: «Η μεγαλύτερη κατάκτηση αυτού του αγώνα είναι η ενότητα από την Κρήτη μέχρι τον Εβρο. Αυτό είναι που φόβισε την κυβέρνηση και προσπάθησε με κάθε τρόπο να διασπάσει», είπε χαρακτηριστικά. Ομως «δεν τα κατάφερε. Ετσι όπως ξεκινήσαμε, σαν ένα μπλόκο, συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά τον αγώνα. Γιατί εδώ είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές - ψίχουλα, η ΚΑΠ και η συμφωνία με τη Mercοsur. Δεν θα επιτρέψουμε να μας πετάξουν έξω από τα χωράφια και την παραγωγή μας».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη του χανιώτικου λαού στον αγώνα της αγροτιάς, ευχαριστώντας όλους τους φορείς που στάθηκαν στο πλάι της. «Ετσι, σαν μια γροθιά, συνεχίζουμε απέναντι σε κυβέρνηση, μονοπώλια και ΕΕ», τόνισε.

Αμέσως μετά αγρότες άναψαν φωτοβολίδες πάνω στα αυτοκίνητά τους, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη του συλλαλητηρίου που ξεσήκωσε την πόλη.

«Εργάτες, αγρότες, φοιτητές - όλοι ενωμένοι θα βγούμε νικητές» ήταν ένα από τα συνθήματα που αντηχούσαν δυνατά και εναλλάσσονταν με άλλα, όπως «Ψίχουλα σε αγρότες, ψίχουλα σε εργάτες - Λεφτά υπάρχουν μόνο για φρεγάτες».

Κεφαλονιά: Να λειτουργήσουν τα δημοτικά σφαγεία

Παίρνοντας την αγωνιστική σκυτάλη κι άλλοι αγροτοκτηνοτρόφοι, σε κινητοποίηση στο δημαρχείο Σάμης και συνάντηση με τον δήμαρχο, απαιτώντας να λειτουργήσουν τα δημοτικά σφαγεία, προχωρά την Τετάρτη 28 Γενάρη στις 10 π.μ. ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Με το πλήγμα να είναι μεγάλο για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους από την απώλεια εισοδήματος κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων (λόγω της απαγόρευσης των σφαγών ζώων) και τον κίνδυνο να συμβεί κάτι παρόμοιο και μπροστά στο Πάσχα, ο Σύλλογος απαιτεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπουν άμεσα σε λειτουργία τα δημοτικά σφαγεία. «Να πάρουμε ανάσα όλοι οι κτηνοτρόφοι που τώρα σηκώνουμε τα δυσβάσταχτα έξοδα με μηδαμινά έσοδα», αναφέρει, καλώντας: «Κανείς μόνος του, τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε τον Σύλλογο και τη δράση μας!».