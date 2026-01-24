Ευλογιά του προβάτου: Ποιος σκοτώνει τα κοπάδια;

Με ένθετο την επεξεργασία τουγια την ευλογιά των προβάτων κυκλοφορεί σήμερα ο «Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου».

«Ευλογιά του προβάτου: Ποιος σκοτώνει τα κοπάδια;» είναι ο τίτλος της έκδοσης, που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους, συνολικά για τον λαό και τη νεολαία, σε μια περίοδο που η ζωονόσος εξακολουθεί να θερίζει στην ύπαιθρο, φέρνοντας σε αδιέξοδο χιλιάδες παραγωγούς.

Οπως αναφέρεται στην εισαγωγή, «η απλή επιστημονική λογική υπαγορεύει ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια επιδημία, είτε των ανθρώπων είτε των ζώων, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε την αιτιοπαθογένειά της, δηλαδή την αιτία της και το πώς δρα ο νοσογόνος παράγοντας που την προκαλεί, και στη συνέχεια να αναπτύξουμε όλα εκείνα τα μέσα και τις μεθόδους που θα μας επιτρέψουν να την εκριζώσουμε».

Από τις σελίδες της έκδοσης αναδεικνύεται ότι σήμερα δεν λείπουν οι γνώσεις, ούτε τα εργαλεία για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Ομως το ερώτημα που τίθεται και από την εισαγωγή είναι το εξής: «Γιατί δεν έχει γίνει κατορθωτό μέχρι αυτήν τη στιγμή να ελεγχθεί η ευλογιά του προβάτου και έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν την τραγική κατάσταση, με τις τόσο μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου;».

Στο ερώτημα αυτό επιχειρεί να δώσει απάντηση η συγκεκριμένη επεξεργασία, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα η διαχείριση μιας επιδημίας δεν ακολουθεί αυτήν την απλή επιστημονική λογική. «Ετσι, ενώ και οι γνώσεις υπάρχουν και τα μέσα, όλα αυτά μένουν αναξιοποίητα. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο σημερινό κοινωνικό - οικονομικό σύστημα, αυτό του καπιταλισμού, η όποια πολιτική διαχείρισης μιας επιδημίας είναι υποταγμένη στον παράγοντα του κέρδους, ο οποίος και αποτελεί το βασικό κίνητρο της παραγωγής», σημειώνεται στην εισαγωγή, καταλήγοντας:

«Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα όχι μόνο για τον έλεγχο των επιδημιών, αλλά συνολικότερα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών».