ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ «NOTOS»

Με στάση εργασίας απαίτησαν αυξήσεις και συμβάσεις πλήρους απασχόλησης

Με το σύνθημα «Δουλεύουμε εμείς καρπώνεστε εσείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής» να δίνει τον τόνο, οι εργαζόμενοι του «Notos» μαζί με το επιχειρησιακό τους Σωματείο προχώρησαν την Κυριακή 18 Γενάρη - πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων - σε στάση εργασίας. Και, με τη μαζική τους συμμετοχή απαίτησαν αυξήσεις, προσλήψεις προσωπικού και μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται πως είναι η δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι στον όμιλο πραγματοποίησαν τέτοια κινητοποίηση και μάλιστα σε «εμβληματική» μέρα για την εργοδοσία, καθώς είχαν οργανώσει αντίστοιχη στάση εργασίας και στις 28 Νοέμβρη, μέρα Black Friday.

Εκ μέρους του ΔΣ του Σωματείου των εργαζόμενων στα «Νοτos», η Λεμονιά Παπαναστασίου, μιλώντας στη συγκέντρωση στο κατάστημα της Αθήνας, τόνισε πως οι εργαζόμενοι έχουν να δουν αύξηση 14 χρόνια (!) και πως εργάζονται σε συνθήκες μεγάλης εντατικοποίησης, καλούμενοι να βγάζουν δουλειά για «δύο», ενώ απαιτούν μετατροπή των συμβάσεών τους σε πλήρους απασχόλησης. «Βαρεθήκαμε να δουλεύουμε για ψίχουλα και να βγάζουμε 10 άνθρωποι δουλειά που βγάζουν 20», τόνισε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την απαίτηση για μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης. «Εμείς έχουμε τη δύναμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» η Γεωργία Ασημακοπούλου, γραμματέας του Σωματείου Εργαζόμενων στα «Notos», σημείωσε πως η στάση εργασίας ήρθε ως αποτέλεσμα πολλαπλών συναντήσεων και συζητήσεων του ΔΣ με τους εργαζόμενους, καθώς η εργοδοσία συνεχίζει την αδιάλλακτη στάση της. «Συνεχίζουμε ζητώντας εκ νέου συνάντηση και απαιτούμε γραπτή δέσμευση από τη διοίκηση για αυξήσεις και 8ωρες συμβάσεις. Το Σωματείο θα πραγματοποιήσει εκ νέου Γενική Συνέλευση», σημείωσε, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των εργαζομένων.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Ελλάδας και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στα «Notos» στον Πειραιά, με το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά να εκφράζει τη στήριξή του.

«Η αλληλεγγύη όπλο των εργατών»

Εκφράζοντας την αλληλεγγύη της εκ μέρους του προεδρείου της ΟΓΕ, η Αθηνά Λαζαρίδη τόνισε πως οι εργαζόμενες του κλάδου έρχονται αντιμέτωπες με τεράστια πίεση, εντατικοποίηση και κουτσουρεμένους μισθούς, ενώ είναι χαρακτηριστική η παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και ειδικά του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. «Αυτή είναι η σύγχρονη πλευρά της γυναικείας ανισοτιμίας και δεν θα το ανεχτούμε. Για αυτό είμαστε εδώ μαζί σας, για να παλέψουμε για το αυτονόητο. Για σταθερή εργασία με μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες μας, για μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, για υπηρεσίες δημόσιες και δωρεάν, για ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας». Εξήγησε πως όλα τα παραπάνω είναι ρεαλιστικά, αλλά σκοντάφτουν στο καπιταλιστικό κέρδος, όμως οι εργαζόμενοι με τον συλλογικό τους αγώνα μπορούν να τα καταφέρουν.

«Οι αγώνες μας είναι κοινοί»

Τη στήριξη των εργαζομένων στα «Praktiker» μετέφερε ο Μάκης Τσεκούρας, πρόεδρος του επιχειρησιακού Σωματείου, σημειώνοντας πως είναι κοινός ο αγώνας. «Εχουμε κοινά αιτήματα και δεν σκύβουμε το κεφάλι», ανέφερε και ενημέρωσε για την απεργία που οργανώνουν σήμερα στα «Praktiker». Ανέδειξε ότι για τους εργαζόμενους ίδια είναι η κατάσταση και στα «Praktiker», καθώς και εκεί «είναι με χαμηλούς μισθούς και αντίξοες συνθήκες εργασίας και ένα σωρό αντεργατικά μέτρα που περάσανε στις πλάτες μας». «Δεν μας χαρίζουν τίποτα», ξεκαθάρισε και κάλεσε σε κοινό αγώνα απέναντι στην εργοδοτική επίθεση.

«Ο αγώνας σας δίνει δύναμη και σε άλλους εργαζόμενους»

Το μήνυμα ότι ο αγώνας στα «Notos» δίνει δύναμη και σε άλλους εργαζόμενους μετέφερε ο Αχμετ Μουσταφά, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. «Δίνει θάρρος αυτός ο αγώνας και είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, αλλά και για να τον δυναμώσουμε», ανέφερε. Και σημείωσε πως το ΔΣ του ΣΕΑ θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες, ώστε να οργανωθεί η πάλη των εργαζομένων και στους υπόλοιπους χώρους, αλλά και για να οριστεί Γενική Συνέλευση στις αρχές του Φλεβάρη. Ο Α. Μουσταφά ανέδειξε την αναγκαιότητα οργάνωσης των εργαζομένων και στο κλαδικό Σωματείο, «ώστε να παλέψουμε και να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Τρέμει η εργοδοσία μπροστά στον συλλογικό σας αγώνα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Είστε το καλύτερο παράδειγμα απέναντι στο "τίποτα δεν γίνεται"», τόνισε και ο Νίκος Τζώρτζης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, θυμίζοντας ότι είναι η δεύτερη τέτοια κινητοποίηση στα «Notos» και προσθέτοντας: «Διεκδικείτε το αυτονόητο, να έχετε μισθό, σύμβαση, να ζήσετε σαν άνθρωποι, σαν εργαζόμενοι, με αυτά που δικαιούμαστε σαν εργαζόμενοι στον 21ο αιώνα, τη στιγμή που τα αφεντικά μας μετράνε δισεκατομμύρια. Το παράδειγμά σας έχει φτάσει σε όλη την Ελλάδα από τα κλαδικά Σωματεία, σε όλο τον κλάδο του Εμπορίου και έχετε την απόλυτη στήριξή μας απέναντι στα αφεντικά, απέναντι στα παράσιτα που κερδίζουν από τον ιδρώτα μας».