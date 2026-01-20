«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Οι εργαζόμενοι να περάσουν στην αντεπίθεση

Ολοκληρώνονται σήμερα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, αντιπροσώπων στο ΕΚΑ και εκπροσώπων στα παραρτήματα του πανελλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, αφού με τον κατάπτυστο νόμο 5129 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2024 και ενάντια στον οποίο είχαν συστρατευτεί οι εργαζόμενοι συνολικά του χώρου των εξαρτήσεων, δεν υπάρχει καμία δέσμευση για συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μετά το 2027!

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ μέχρι σήμερα στις 4 μ.μ. και διά ζώσης ψηφοφορία (2 μ.μ. - 4 μ.μ.) στην αίθουσα Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων» στα Κέντρα Πρόληψης (συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ) καλεί όλους τους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης να πάρουν μαζικά μέρος στις εκλογές του Σωματείου.

Οπως αναφέρει στη διακήρυξή της: «Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε πιο αποφασιστικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην πρόληψη, με τη δράση και τους αγώνες μας, να μην επιτρέψουμε να μπει λουκέτο στην πρόληψη.

Θέλουμε Σωματείο που θα οργανώνει τη δράση, θα ενημερώνει, θα λειτουργεί με όρους συχνών Γενικών Συνελεύσεων, ζωντανών συλλογικών διαδικασιών. Θέλουμε Σωματείο διεκδικητικό προς όφελος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων μας». Γι' αυτό και η ΑΣΥ εκφράζει την αντίθεσή της στη λογική της «ανάθεσης», στην ηττοπάθεια και την αδράνεια που καλλιεργούνται από άλλες δυνάμεις.

«Σε συνθήκες που η πολιτική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά έχει βάλει στο στόχαστρο: Κάθε εργασιακό και μισθολογικό δικαίωμα. Την πρόληψη που διαχρονικά όλο και περισσότερο υποβαθμίζεται με διαρκή υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, με χαριστική βολή το λουκέτο που ετοιμάζει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με την έλευση του ΕΟΠΑΕ. Τους όρους εργασίας μας, αφού εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένο Θεσμικό Πλαίσιο. Το επιστημονικό μας έργο, αφού μέσα από τον ΕΟΠΑΕ αλλοιώνεται ακόμα και το περιεχόμενο της Πρόληψης, προκρίνοντας ακόμα και στην πρόληψη τη "μείωση της βλάβης"», η «Αγωνιστική Συσπείρωση» καλεί σε μέτωπο ενάντια στην ναρκωκουλτούρα που προωθούν ΕΕ και κυβερνήσεις στη χώρα μας. Και προβάλλει διεκδικήσεις για πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης από τον κρατικό προϋπολογισμό και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Επίσης απαιτεί ενιαίο Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης που θα διασφαλίζει τις σύγχρονες εργασιακές και μισθολογικές ανάγκες μας ως εργαζόμενοι/ες στην Πρόληψη και τον επιστημονικό ρόλο της πρόληψης, ίδρυση νέων Κέντρων Πρόληψης όπου δεν υπάρχουν. Για τα εργασιακά δικαιώματα απαιτεί ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στα Κέντρα Πρόληψης, αλλά και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων - αυξήσεις στους μισθούς. Επίσης, καμιά είσοδο ΜΚΟ και ιδιωτών στην Πρόληψη - καμιά αλλοίωση του επιστημονικού περιεχομένου της Πρόληψης.