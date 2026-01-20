ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ

«Οι χώροι δουλειάς να μη γίνουν κρίκοι εμπλοκής στο πολεμικό σφαγείο και Ειδικές Οικονομικές Ζώνες»

Σε απεργιακούς ρυθμούς κινούνται εργατικά σωματεία σε Πειραιά και Θριάσιο για την Παρασκευή 6 Φλεβάρη, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα και τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων για να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική προετοιμασία.

Σχετικές αποφάσεις απεργίας για εκείνη τη μέρα έχουν ήδη πάρει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και μια σειρά πρωτοβάθμια σωματεία, ενώ σήμερα Τρίτη στις 2 μ.μ. πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση το Σωματείο των Λιμενεργατών στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO στον Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), με το ΔΣ να προτείνει συμμετοχή στην απεργία.

Οπως αναδεικνύουν τα σωματεία, στο πλαίσιο της πολεμικής προπαρασκευής εντάσσονται και στρατηγικές υποδομές όπως τα λιμάνια, ως κρίκοι εμπλοκής στα πεδία του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η απεργιακή κινητοποίηση γίνεται σε συντονισμό με τους λιμενεργάτες και τα συνδικάτα τους από μια σειρά χώρες, που πήραν σχετική απόφαση και απηύθυναν κοινό κάλεσμα, και συγκεκριμένα από Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο.

Το κάλεσμα του ΠΑΜΕ

Κάλεσμα στήριξης των αγωνιστικών απεργιακών αποφάσεων των συνδικάτων απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις που θα αποφασίσουν τα συνδικάτα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ τονίζει:

«Στηρίζουμε τις αγωνιστικές αποφάσεις που πήραν το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, το ΔΣ της ΕΝΕΔΕΠ ως πρόταση στη Γενική Συνέλευση του σωματείου και πρωτοβάθμια σωματεία της Δυτικής Αττικής για ένταση της διεκδίκησης και του αγώνα απέναντι στην πολιτική που τσακίζει το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Ενάντια στις συνέπειες της πολεμικής προετοιμασίας, της έντασης της εκμετάλλευσης, και απέναντι στην πολιτική της αξιοποίησης των λιμανιών και των κρίσιμων υποδομών ως κρίκων εμπλοκής στα πεδία του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Γιατί η πολεμική προετοιμασία πάει χέρι - χέρι με τη μετατροπή των χώρων δουλειάς σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, δηλαδή σε ολόκληρες περιοχές και δραστηριότητες στις οποίες οι εργαζόμενοι θα εξαιρούνται από την όποια προστατευτική διάταξη της εργατικής νομοθεσίας απομένει. Με πλήρη "απελευθέρωση" του ωραρίου, εντατικοποίηση και εφαρμογή της 13ωρης δουλειάς, για την τροφοδοσία των πολεμικών μετώπων. Με την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και των στοιχειωδών όρων - όπως της καταβολής Δώρων, που ήδη συμβαίνει στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας με την παραχώρησή τους στην ΟΝΕΧ. Με την αυξημένη καταστολή και τον αυταρχισμό κράτους και εργοδοτών απέναντι στη συνδικαλιστική δράση, που θα βρει έδαφος στους αντεργατικούς νόμους για την "προστασία των κρίσιμων υποδομών".

Γιατί τώρα η επίθεση κυβέρνησης και ομίλων κλιμακώνεται με τη σφραγίδα της ΓΣΕΕ μέσα από το νομοσχέδιο για την καθήλωση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων στα μέτρα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των ομίλων. Καταρρέουν όλοι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για τα οφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και το εργατικό - λαϊκό εισόδημα τσακίζεται από την ακρίβεια, που σπάει νέα ρεκόρ. Γιατί τώρα δυσκολεύει η πρόσβαση στην εμπορευματοποιημένη δημόσια Υγεία, μεγαλώνουν η δαπάνη των οικογενειών και η υποβάθμιση του σχολείου, εκδηλώνεται η φύση του εχθρικού κράτους σε κάθε λαϊκό πρόβλημα. Γιατί στα δίκαια αιτήματα του αγώνα των αγροτών και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων ορθώνονται οι κόφτες των δημοσιονομικών αντοχών, την ώρα που χαρίζονται δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των βιομηχάνων του πολέμου, των ενεργειακών ομίλων και των μεγαλεμπόρων.

Οι χώροι δουλειάς να μη γίνουν κρίκοι εμπλοκής στο πολεμικό σφαγείο και Ειδικές Οικονομικές Ζώνες!

Οχι στην παράδοση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας!

Λιμάνια και υποδομές γέφυρες συνεργασίας και φιλίας των λαών και όχι κρίκοι των ανταγωνισμών!

Στις 6 του Φλεβάρη απεργούμε και ενώνουμε τη φωνή μας με τους λιμενεργάτες όλης της Ευρώπης που διαδηλώνουν ότι: Δεν δουλεύουν για τον πόλεμο, δεν θα επιτρέψουν η δουλειά τους να χρησιμοποιηθεί για τη σφαγή των λαών στα πεδία του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Απεργούμε ενάντια στην παράδοση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας, των ναυπηγείων στα χέρια των αμερικανικών μονοπωλιακών ομίλων για να μετατραπούν σε κόμβους παραγωγής και διακίνησης πολεμικού υλικού και αμερικανικού LNG, στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία δουλειά να φορτώνουμε πολεμικό υλικό, να επισκευάζουμε πλοία και μέσα που σκορπούν τον θάνατο, να διευκολύνουμε επεμβάσεις και αποκλεισμούς λαών. Το σύνθημα "δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο των ιμπεριαλιστών" είναι υπόθεση ζωής για την εργατική τάξη.

Στα χέρια τους τα λιμάνια και τα ναυπηγεία γίνονται ορμητήρια για επεμβάσεις κατά των λαών, όπως συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα, στη Λατινική Αμερική και στις υπόλοιπες χώρες που οι ΗΠΑ και οι υπόλοιποι "στρατηγικοί σύμμαχοι" των ελληνικών κυβερνήσεων συνεχίζουν να απειλούν και να αιματοκυλούν τους λαούς για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, εμπορικών δρόμων και στρατηγικών σημείων στον οξυμένο ανταγωνισμό τους με την Κίνα και τη Ρωσία.

Στεκόμαστε στο πλευρό των λαών, απαιτώντας λιμάνια και υποδομές να λειτουργούν ως γέφυρες συνεργασίας και φιλίας, μακριά από τους ανταγωνισμούς για τα κέρδη.

Στις 6 Φλεβάρη απεργούμε μαζί με τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες, γιατί μας ενώνει η κοινή πάλη απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων. Με οργανωμένο αγώνα, ταξική αλληλεγγύη και διεθνιστική δράση, οι εργαζόμενοι μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να υπερασπιστούμε τη ζωή και το μέλλον μας και να ανοίξουμε δρόμο ενάντια στην εκμετάλλευση και τους πολέμους.

Διεκδικούμε:

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, καθολική ισχύ, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο - 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ενάντια στα εξαντλητικά ωράρια, στο 13ωρο και στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Επαναφορά τριετιών και της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, μετενέργεια και πληρωμή υπερωριών. Οχι στη μετατροπή των χώρων δουλειάς σε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, με κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων, εργολαβίες, ελαστική εργασία, τρομοκρατία και καταστολή.

- Πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα σε όλους τους χώρους δουλειάς και κατάργηση των νόμων που περιορίζουν την απεργία και τη δράση των σωματείων, ιδιαίτερα σε λιμάνια και κρίσιμες υποδομές.

- Μέτρα υγείας και ασφάλειας με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας, απέναντι στην εντατικοποίηση και στα εργοδοτικά εγκλήματα.

- Στον δημόσιο τομέα, αυξήσεις 20% στους μισθούς με επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

- Δαπάνες για μισθούς - Υγεία - Παιδεία και για την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που θέτουν οι αγωνιζόμενοι αγρότες για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για εγγυημένες τιμές και προστασία, με κρατική ευθύνη, της γης και του ζωικού κεφαλαίου από φυσικές καταστροφές και νόσους.

Να μη γίνει κανένας χώρος δουλειάς κρίκος εμπλοκής στο πολεμικό σφαγείο, να μη φορτώνεται, επισκευάζεται ή διευκολύνεται πολεμικό υλικό και στρατιωτικός εξοπλισμός για τις ανάγκες των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Να ακυρωθούν τα σχέδια για την παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας στο αμερικανικό κεφάλαιο. Λιμάνια και υποδομές γέφυρες συνεργασίας των λαών και όχι ορμητήρια πολέμου και ανταγωνισμών.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ!».