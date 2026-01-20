ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΠΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Απέσπασαν σημαντικές δεσμεύσεις για την παράταση προγραμμάτων

Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν χθες οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι, αν και καλύπτουν σημαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, απειλούνται με απόλυση λόγω της λήξης του «Ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της Υγείας για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω» της ΔΥΠΑ. Στο πλευρό τους βρέθηκαν συνδικαλιστές από τα νοσοκομεία της Αττικής, μεταξύ άλλων και ο Δημήτρης Ακτύπης από τη διοίκηση της ΑΔΕΔΥ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον γραμματέα εργασιακών σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, Ν. Μηλαπίδη, μεταφέρθηκε η απαίτηση για παράταση του προγράμματος ώστε να σταματήσουν και οι απολύσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει σε νοσοκομεία, ενώ πρόταση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών» (ΑΣΥ) είναι η συνέχιση των προγραμμάτων μέχρι τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι το ΔΣ της ΔΥΠΑ έχει πάρει απόφαση να επαναπροσληφθούν 1.500 απ' αυτούς, ωστόσο τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν υπογράψει τη σχετική απόφαση, με τον εν λόγω εκπρόσωπο του υπουργείου Εργασίας να δεσμεύεται ξανά για την προώθησή της.

Σχετικά με το πρόγραμμα «4.000 στην Υγεία», το οποίο επίσης λήγει στις αρχές Φλεβάρη και έχουν απομείνει μόνο οι μισοί εργαζόμενοι, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεσμεύτηκε για παράταση ενός χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για εργαζόμενους που πληρώνονται με τους χαμηλότερους μισθούς, δεν τους αναγνωρίζονται το επίδομα τέκνου, η προϋπηρεσία κ.ά., ενώ το μόνο για το οποίο δεσμεύτηκε το υπουργείο Εργασίας είναι η πενιχρή αύξηση που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς για τον κατώτατο μισθό. Επίσης η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για παράταση στο ειδικό πρόγραμμα των 500 τραυματιοφορέων.

Ωστόσο έμεινε αναπάντητο το αίτημα της ΑΣΥ σχετικά με την άμεση πρόσληψη των δικαιούχων στις ειδικές θέσεις. Πρόκειται για παλαιότερη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία σε κάθε προκήρυξη στο δημόσιο σύστημα Υγείας προβλέπεται ένα μικρό ποσοστό ειδικών θέσεων (ΑμεΑ, πολύτεκνοι κ.λπ.) τις οποίες συνδιαχειρίζονται η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας. Εδώ και μία δεκαετία, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και μετά, δεν έχουν προσληφθεί οι συνολικά 715 εργαζόμενοι ειδικών θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία.

Σε ένταση του αγώνα και της διεκδίκησης για μόνιμη και σταθερή δουλειά κάλεσε ο Μανώλης Βαρδαβάκης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ εκλεγμένος με την ΑΣΥ, αναδεικνύοντας ότι ακόμα και οι όποιες δεσμεύσεις της κυβέρνησης έρχονται κάτω από την πίεση των εργαζομένων και των κινητοποιήσεών τους.

Τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων μετέφερε μιλώντας στους συγκεντρωμένους η βουλευτής του Κόμματος Αφροδίτη Κτενά, υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στο διαρκές καθεστώς ομηρίας των κυβερνήσεων και της ΕΕ, «απέναντι στον εμπαιγμό και στη καταλήστευση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο η οργάνωση στα σωματεία. Τον δρόμο τον δείχνουν οι αγρότες. Γιατί η μόνη αντιπολίτευση είναι ο αγώνας».