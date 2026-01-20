Νέο 48ωρο «χειρόφρενο» από σήμερα στα ταξί

Σε κλιμάκωση του αγώνα τους προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής με νέα 48ωρη απεργία από σήμερα και Γενική Συνέλευση στις 10 π.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί από ηλεκτρικά, η οποία «τρέχει» από 1η Γενάρη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική αιμορραγία. Επίσης απαιτούν να ξηλωθεί η τεκμαρτή φορολόγηση (ν. 5073/23) και παλεύουν ενάντια στην «απελευθέρωση», που τους τσακίζει το εισόδημα.

Οι Επιτροπές Αγώνα προβάλλουν επίσης διεκδικήσεις για φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επιπλέον, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.ο.κ.

Στη Βουλή φέρνει το ΚΚΕ την υποχρεωτική αντικατάσταση με ηλεκτρικά

Στηρίζοντας τον αγώνα των αυτοκινητιστών απέναντι σε μία ακόμα ρύθμιση που σφίγγει τη θηλιά στον λαιμό τους, το ΚΚΕ κατέθεσε στη Βουλή Επίκαιρη Ερώτηση στην οποία τονίζει την ανάγκη παράτασης της σχετικής προθεσμίας.

Την Ερώτηση υπογράφει ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, που συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του ΣΑΤΑ την περασμένη Πέμπτη, μέρα 24ωρης απεργίας των ταξί, και αναδεικνύει: «Με το άρθρο 12 του ν. 4936/2022 από την 1η Ιανουαρίου 2026 η αντικατάσταση οχημάτων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ταξί) γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο νόμος αυτός, που προωθήθηκε στο όνομα της "πράσινης μετάβασης", στην πράξη δεν είχε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά με τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων για "πράσινες" μπίζνες. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η στόχευση ήταν να δοθεί ώθηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αυξάνοντας έτσι την πελατεία των αυτοκινητοβιομηχανιών στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα, ενώ ήταν γνωστό από τότε ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα είναι πανάκριβα και ίσως ακατάλληλα για τις απαιτήσεις της αστικής μεταφοράς».

Το Κόμμα τονίζει στην Ερώτηση ότι η εφαρμογή αυτού του νόμου έχει ξεσηκώσει τις έντονες διαμαρτυρίες των αυτοκινητιστών ταξί, καθώς κινδυνεύει να εξοντώσει οικονομικά εκατοντάδες επαγγελματίες, οι οποίοι ζητάνε να παραταθεί η προθεσμία που δίνει ο νόμος μέχρι το 2035. Σύμφωνα με τα στοιχεία των σωματείων τους για τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, πάνω από 1.000 οχήματα αντικαθίστανται κάθε έτος.

«Αυτοί οι επαγγελματίες θα υποστούν μια τεράστια επιβάρυνση, μιας και το κόστος αγοράς παραμένει σε τεράστια ύψη, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές φόρτισης, άρα χαμένες εργατοώρες για να φορτίζονται τα οχήματα μέσα στην ημέρα. Επιπλέον το κόστος φόρτισης είναι πανάκριβο στους δημόσιους φορτιστές, ενώ και η συντήρηση - επισκευή αυτών των οχημάτων είναι σαφώς ακριβότερη από τα μη ηλεκτρικά οχήματα», σημειώνεται. Και υπενθυμίζεται:

«Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια πραγματικότητα που φτάνει τους αυτοκινητιστές ταξί στο όριο, αφού προστίθεται στη φοροληστεία που υφίστανται - όπως και όλοι οι μικροί επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι - που απογειώθηκε με την άδικη τεκμαρτή φορολόγηση του ν. 5073/23, στην τεράστια επιβάρυνση από τα πανάκριβα καύσιμα, που κατατρώει το μεροκάματό τους, στη συνέχιση της εφαρμογής των νόμων της "απελευθέρωσης", που διευκολύνει περισσότερο τις μεγάλες εταιρείες να συγκεντρώνουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά τον υπουργό Μεταφορών «τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την παράταση της υποχρεωτικής αντικατάστασης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ταξί) με ηλεκτρικά αυτοκίνητα».