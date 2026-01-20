Σήμερα απεργούν στα «Praktiker»

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα «Praktiker» σήμερα Τρίτη, με το Σωματείο τους να οργανώνει συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Λουκάρεως 14), καθώς η εργοδοσία άσκησε έφεση επί της θετικής έκβασης της προσφυγής του στον ΟΜΕΔ για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το Σωματείο, 10 χρόνια μετά τη λήξη της τελευταίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, βρίσκεται σε διαρκή αγώνα με απεργίες και κινητοποιήσεις, ενώ παράλληλα προχώρησε σε προσφυγή στον ΟΜΕΔ, ο οποίος εξέδωσε θετική απόφαση με αναδρομική ισχύ για 1/4/2024 - 30/6/2025. Δηλαδή προβλέπεται οι αυξήσεις να δοθούν αναδρομικά σε όλους γι' αυτήν την περίοδο, ενώ παράλληλα το Σωματείο διεκδικεί νέα Συλλογική Σύμβαση.

Πριν καν όμως στεγνώσει το «μελάνι» της απόφασης η εταιρεία έσυρε το Σωματείο στα δικαστήρια, ασκώντας έφεση επί της απόφασης.

«Ως εδώ», ξεκαθαρίζει το Σωματείο στην ανακοίνωσή του και καλεί να μην υπάρξει καμία επανάπαυση σε «δεσμεύσεις» της εταιρείας, ειδικά όταν καραδοκούν οι αξιολογήσεις, η κατάργηση των ειδικοτήτων και η αύξηση της εντατικοποίησης.

Το Σωματείο διεκδικεί μισθούς με ουσιαστικές αυξήσεις, σταθερά ωράρια, χωρίς σπαστά και επαναφορά των κυλιόμενων ρεπό, σταθερό πρόγραμμα σε μηνιαία βάση, κατοχύρωση και τήρηση όλων των ειδικοτήτων, διασφάλιση και αυστηρή εφαρμογή όλων των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην πράξη. Τη στήριξή τους στην απεργία εκφράζουν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στην Αχαΐα.