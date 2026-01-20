ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Ράντζα και υποστελέχωση στο ... «καλύτερο ΕΣΥ» των τελευταίων χρόνων

«Το ΕΣΥ αλλάζει» είναι το μόνιμο μότο της κυβέρνησης με φόντο τα ανακαινισμένα Επείγοντα των νοσοκομείων, με τις όποιες αλλαγές να αφορούν την πλήρη προσαρμογή του δημόσιου συστήματος Υγείας στη λογική των «αυτοχρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών μονάδων», με παράδοση Τμημάτων και υπηρεσιών στους ιδιώτες. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η υπερεντατικοποίηση για τους υγειονομικούς και οι χαμηλοί μισθοί τους, τα ράντζα της ντροπής για τους ασθενείς και η απουσία δωρεάν συστήματος ΠΦΥ. Σε αυτό το σκηνικό, ακόμα και αναμενόμενες ιώσεις, όπως η εποχική γρίπη, επιβαρύνουν και δυσχεραίνουν περαιτέρω τους όρους νοσηλείας.

Στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ που αφορά το διάστημα 5 - 11 Ιανουαρίου καταγράφονται 189 νέες εισαγωγές COVID-19 (από 147 την προηγούμενη βδομάδα). Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μικρή μείωση, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, ενώ ανοδική είναι η πορεία των νέων εισαγωγών, καθώς έγιναν 871 νέες εισαγωγές (από 722 μια βδομάδα πριν), 15 σοβαρά κρούσματα νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Με άφαντη την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 13 νοσοκομεία και 10.000 κλίνες να παραμένουν κλειστές εδώ και μια δεκαετία, τα νοσοκομεία γονατίζουν.

Στο Λαϊκό, σε κάθε εφημερία - με ή χωρίς γρίπη - επικρατεί χάος στα Επείγοντα, οι διάδρομοι σχεδόν σε κάθε κλινική πλημμυρίζουν με ράντζα. Ιδια είναι η κατάσταση και στο Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου σε κάθε κλινική υπάρχουν ράντζα, οι 2 από τις 3 Παθολογικές κλινικές παραμένουν κλειστές λόγω ...ανακαίνισης, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξουν. Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την «εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί» λόγω «της άναρχης εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με τη μη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τα αρμόδια διοικητικά όργανα». Στο τέλος κάθε εφημερίας 35 ασθενείς παραμένουν να ξεροσταλιάζουν στο ανακαινισμένο νέο ΤΕΠ, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, μακριά από τους γιατρούς, ενώ τα ρεπό των νοσηλευτών πάνε περίπατο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις οξυμένες ανάγκες.

Στον «Ευαγγελισμό» συμβαίνει ό,τι και στα υπόλοιπα νοσοκομεία: Λόγω έλλειψης χώρου τα ιογενή περιστατικά διασκορπίζονται σε διάφορα Τμήματα, με αποτέλεσμα η διασπορά να πλήττει και χειρουργημένους ασθενείς, υγειονομικούς κ.ά. Σε 40 ασθενείς αντιστοιχούν μόλις 2 νοσηλευτές, οι οποίοι είναι αδύνατον να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας, να αλλάζουν μάσκα και γάντια σε κάθε ασθενή. Οσο για το περιβόητο «βραχιολάκι», όπως ήταν αναμενόμενο δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα η αναμονή στα Επείγοντα για ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών να ξεπερνά τις 12 ώρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και τις 24.

Εγκληματική η κατάσταση και στο ΓΟΝΚ «Αγιοι Ανάργυροι»

Στο μεταξύ η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΟΝΚ «Οι Αγιοι Ανάργυροι», η οποία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός.

Συγκεκριμένα, με βάση τεκμηριωμένες αναφορές και καταγγελίες γιατρών επανέρχονται στο επίκεντρο διαχρονικά προβλήματα, τα οποία από τότε που το νοσοκομείο έχει τεθεί σε καθεστώς καθημερινής πρωινής εφημερίας έχουν επιδεινωθεί.

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει την εκτεταμένη ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε γιατρούς του ΤΕΠ, αφού όπως καταγγέλλει καλούνται να εξετάζουν περιστατικά ανεξαρτήτως ειδικότητας (π.χ ορθοπεδικοί εξετάζουν καρδιολογικά περιστατικά κ.ο.κ.). Επίσης ελλιπής είναι η διατομεακή κάλυψη, αφού οι εφημερεύοντες γιατροί των κλινικών που συμμετέχουν στην πρωινή εφημερία δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται ταυτόχρονα και στο ΤΕΠ και στα τακτικά ιατρεία και στο χειρουργείο.

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, οι γιατροί του ΤΕΠ εξαναγκάζονται να πραγματοποιούν μεικτές εφημερίες, ώστε να μη λαμβάνουν το προβλεπόμενο ρεπό ανάπαυσης, στο όνομα της «κάλυψης» της υποστελέχωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως σημειώνει η ΕΙΝΑΠ, μετά τις 3 μ.μ. το ΤΕΠ λειτουργεί χωρίς διοικητικό υπάλληλο, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν υπάρχει καθόλου διοικητική κάλυψη και οι ασθενείς δεν μπορούν να εκδώσουν κάρτα εξέτασης ή ηλεκτρονικό εισιτήριο (ένας ογκολογικός ασθενής που χρήζει εισαγωγής Παρασκευή απόγευμα μπορεί να λάβει ηλεκτρονικό εισιτήριο τη Δευτέρα!), ενώ στη νυχτερινή βάρδια το ΤΕΠ δεν διαθέτει νοσηλευτή, με αποτέλεσμα να κλειδώνει και να ανοίγει μόνο με παρέμβαση υπεύθυνου βάρδιας.

Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί «μεμονωμένο πρόβλημα», αλλά συνέπεια της χρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης και του εφημεριακού σχεδιασμού (και όχι μόνο) που στον πυρήνα του έχει τη λογική «άσπρη μπλούζα να 'ναι κι ό,τι να 'ναι». Επαναφέρει για πολλοστή φορά την πρόταση της Ενωσης Ιατρών για την εφημέρευση όπως έχει κατατεθεί στο υπουργείο Υγείας, στις ΥΠΕ και στις διοικήσεις των νοσοκομείων από τον Ιούνη του 2025, μια πρόταση που προβλέπει την κατάργηση των πρωινών καθημερινών εφημεριών και την πραγματοποίηση μίας γενικής 24ωρης εφημερίας κάθε 4 μέρες, που να καλύπτει το σύνολο των ειδικοτήτων. Επίσης την πλήρη στελέχωση του ΤΕΠ και των κλινικών με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και με σαφή αξιοποίηση ειδικευμένων ιατρών στο αντικείμενό τους (χωρίς αλλότρια καθήκοντα, αντιποίηση ειδικότητας ή και αναγκαστική ανάθεση καθηκόντων συνοδείας βαρέως πασχόντων κατά τη διανοσοκομειακή διακομιδή σε γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων) και να καλύπτονται ουσιαστικά τα επείγοντα περιστατικά. Τέλος, τα ΤΕΠ να είναι Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και όχι «χώροι αναμονής κινδύνου».