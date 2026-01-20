Τρίτη 20 Γενάρη 2026
41χρονος εργαζόμενος στη METLEN πέθανε την ώρα της δουλειάς

Ενας ακόμη εργαζόμενος έχασε τη ζωή του παλεύοντας για το μεροκάματο. Αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Αλουμίνιο της Ελλάδας» του ομίλου METLEN στα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Οπως αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς, ο 41χρονος «κατά τη διάρκεια της εργασίας του αισθάνθηκε δυσφορία, επισκέφθηκε το ιατρείο του εργοστασίου και από κει και πέρα δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι συνέβη και ο συνάδελφος έχασε τη ζωή του».

Τονίζει μάλιστα ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου, όπως το αν «υπάρχει όλο το εικοσιτετράωρο γιατρός εργασίας με τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά», αν είναι στελεχωμένο με τις απαραίτητες ειδικότητες το Κέντρο Υγείας Ασπρων Σπιτιών, αλλά και για το πώς «η εργοδοσία Μυτιληναίου με το πλούσιο "φιλανθρωπικό" έργο της, την "κοινωνική" εταιρική ευθύνη, τις "ευγενικές χορηγίες" στα νοσοκομεία της περιοχής, έστειλε εργαζόμενο σε αυτήν την κατάσταση με ΤΑΞΙ στο νοσοκομείο».

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στους οικείους του 41χρονου συναδέλφου και αναδεικνύει ότι η ίδια η πείρα από τους χώρους δουλειάς φανερώνει ότι «όπου οι εργάτες οργανώνονται, σώζονται ζωές. Οπου επικρατεί ο φόβος, ο συμβιβασμός, κυριαρχούν η ανασφάλεια και ο θάνατος». Ξεκαθαρίζει ότι ο θάνατος του εργαζόμενου δεν θα περάσει στα «ψιλά» και ότι θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα με τα σωματεία του και τους εργαζόμενους, για την προστασία της υγείας μας και της ζωής στους χώρους δουλειάς. Το Εργατικό Κέντρο ζητά από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς «άμεσα να διερευνήσουν και να αποδοθούν ευθύνες για το τι συνέβη και πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση από το εργοστάσιο του ομίλου Μυτιληναίου».

    
