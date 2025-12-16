EUROLEAGUE

Να «ρεφάρουν» θέλουν οι «αιώνιοι»

Την ευκαιρία να «ρεφάρουν» τις ήττες της προηγούμενης βδομάδας ψάχνουν σήμερα Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Σε μία ακόμα βδομάδα διπλών αγώνων στη διοργάνωση, οι δύο «αιώνιοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους σήμερα, με τον μεν Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ (19.45 - Novasports 4), τον δε Ολυμπιακό να υποδέχεται την εντυπωσιακή το τελευταίο διάστημα Βαλένθια (21.15 - Novasports Prime).

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, που τους έχουν ρίξει στην 8η θέση με 9-6. Παρά τη δύσκολη αποστολή σήμερα, στο «τριφύλλι» επιδιώκουν την επιστροφή στις νίκες ώστε να ανακάμψουν βαθμολογικά και ψυχολογικά. Για δύσκολο τεστ απέναντι σε μια φορμαρισμένη ομάδα (6 στα 6 μετράει η Φενέρ) έκανε λόγο ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν, που χαρακτήρισε την επίθεση το στοιχείο - κλειδί για την ομάδα του. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τζέντι Οσμάν.

Οσο για τους «ερυθρόλευκους», που έχουν πέσει 10οι με 8-6 (αν και με αγώνα λιγότερο), τα περιθώρια απωλειών - πόσο μάλλον εντός έδρας - έχουν στενέψει. Απέναντι στην εξαιρετική Βαλένθια, που φιγουράρει στη 2η θέση με 10-5, ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιστροφή στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, ώστε να «σβήσει» συν τοις άλλοις την κακή εικόνα στη Βαρκελώνη και την ήττα από την Μπαρτσελόνα. Την επαναφορά της ομάδας στα θετικά αποτέλεσμα έθεσε ως ζητούμενο και ο τεχνικός της, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος χαρακτήρισε τη Βαλένθια επικίνδυνη και δύσκολη αντίπαλο, με ποιοτικό ρόστερ. Εκτός μάχης για τον Ολυμπιακό βρίσκονται οι ΜακΚίσικ και Γουόρντ, ενώ παίζεται η συμμετοχή του νεοαποκτηθέντος Μόρις.