SUPER LEAGUE 2

Nίκες για τους πρωτοπόρους

Νίκες των πρωτοπόρων, αλλά και των υπόλοιπων «μνηστήρων» της κορυφής και στους δύο ομίλους, περιλάμβανε η 14η αγωνιστική της Super League 2. Συγκεκριμένα, στον 1ο όμιλο ο Ηρακλής χωρίς προβλήματα νίκησε 3-0 τον Μακεδονικό, ενώ στον 2ο η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 του Αιγάλεω εκτός έδρας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 0-2, Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0, Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης Β' 3-1, Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0, Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 34 βαθμούς και ακολουθούν η Αναγέννηση Καρδίτσας με 33 και η Νίκη Βόλου με 31.

2ος όμιλος

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2, Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0, Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-1, Χανιά - Παναργειακός 2-0, Ηλιούπολη - Πανιώνιος 0-1.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 38 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 36 και η Μαρκό με 29.