BASKET LEAGUE

Με ανοιγμένα «φτερά» ο ΠΑΟΚ

Η νέα επιτυχία του ΠΑΟΚ, που πέρασε νικηφόρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά επικρατώντας 97-87 του Αμαρουσίου, ήταν το αποτέλεσμα που ξεχώρισε στη 10η αγωνιστική της Basket League, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να διατηρείται μόνος 3ος, πίσω από τους δύο «αιώνιους», οι οποίοι συνέχισαν με εντυπωσιακές νίκες: Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός παρέμεινε αήττητος επικρατώντας 105-62 του Περιστερίου, ενώ ο 2ος Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της ΑΕΚ με το επίσης ευρύτατο 101-63. Σημαντικό «διπλό» πήρε ο Αρης στο Ιβανώφειο, 82-80 τον Ηρακλή στη συναρπαστική κόντρα της Θεσσαλονίκης, ενώ σε πολύτιμη εντός έδρας νίκη, που την ανεβάζει ακόμα ψηλότερα, έφτασε η Μύκονος, 75-65 την Καρδίτσα. Τέλος, ο Προμηθέας Πάτρας παρέμεινε εντός τετράδας περνώντας νικηφόρα από τη Νέα Σμύρνη, 101-95 τον Πανιώνιο.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 20, Παναθηναϊκός 17, ΠΑΟΚ 16, Προμηθέας Πάτρας 15, Περιστέρι 14, ΑΕΚ 14, Αρης 13, Μύκονος 13, Ηρακλής 13, Καρδίτσα 12, Μαρούσι 11, Κολοσσός Ρόδου 11, Πανιώνιος 11.