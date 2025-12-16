VOLLEYLEAGUE

Ανατροπή πρωτιάς για τον Μίλωνα

Κάνοντας σπουδαία ανατροπή στο κλειστό του Ρέντη ο Μίλωνας επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 σετ (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15) για την 7η αγωνιστική της Volleyleague και παρέμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Η εντυπωσιακή φέτος ομάδα της Νέας Σμύρνης, αν και βρέθηκε να χάνει 2-1 από τους «ερυθρόλευκους», βελτιώνοντας το μπλοκ ανέκαμψε στο 4ο σετ, ισοφαρίζοντας τον αγώνα, ενώ δείχνοντας χαρακτήρα επικράτησε και στο τάι μπρέικ. Στο άλλο σημαντικό ματς της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από το Μετς, 3-1 τον Παναθηναϊκό (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15), και παρέμεινε εντός της πρώτης τριάδας, με τους «πράσινους» να χάνουν νέο έδαφος από την κορυφή.

Αλλα αποτελέσματα: Φλοίσβος - ΟΦΗ 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25), Φοίνικας Σύρου - Κηφισιά 3-0 (34-32, 25-22, 25-21), Πανιώνιος - ΑΟ Καλαμάτα 3-0 (26-24, 25-19, 25-18).