Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Για το απόλυτο η ΑΕΚ

Εχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρωτιά στον 6ο όμιλο του FIBA Champions League και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις της στον όμιλο αντιμετωπίζοντας τη Ζολνόκι στην Ουγγαρία για την 6η και τελευταία αγωνιστική (19.00 - Cosmote Sport 4). Η «Ενωση», που παραμένει αήττητη (5-0), επιδιώκει να κλείσει τη φάση των ομίλων με το απόλυτο στις νίκες, και να βγάλει έτσι και αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο αγώνας είναι κρίσιμος για τους γηπεδούχους, που παλεύουν για τη 2η θέση. Από την ΑΕΚ θα λείψουν οι Σίλβα και Λεκαβίτσιους, που έχουν ίωση. Στο άλλο ματς η Λέβιτσε, που «καίγεται» για τη νίκη, υποδέχεται την ουραγό Ρίτας.

  • Η βαθμολογία: ΑΕΚ (5-0) 10, Ζολνόκι (2-3) 8, Λέβιτσε (2-3) 8, Ρίτας (1-4) 6.
    

