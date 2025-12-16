Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2025
Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά

Στις 28 Δεκέμβρη στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων

Χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά κάτω των 8 και κάτω των 10 ετών διοργανώνουν την Κυριακή 28 Δεκέμβρη (έναρξη 10 π.μ.) στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων η Δημοτική Επιτροπή Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου και το αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο Δάφνη Πατρών, υπό την αιγίδα του δήμου Πατρέων.

Με απαίτηση «Λεφτά για γήπεδα, όχι για πολέμους» συγκεντρώνονται συμμετοχές ομάδων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες από τους διοργανωτές. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

    

