SUPER LEAGUE

Σε υψηλή «πτήση» η ΑΕΚ

Μια ανάσα από την κορυφή, μετά και τις απώλειες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στη 14η αγωνιστική

Eurokinissi

Ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις της Super League επιφύλαξε το ξεκίνημα του β' γύρου με τη 14η αγωνιστική. Πλέον κερδισμένη ήταν η ΑΕΚ, που με το εντυπωσιακό της πέρασμα από το Αγρίνιο βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή, περνώντας μόνη 2η. Από την άλλη ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχασε βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα στο Περιστέρι έχασε έδαφος, πέφτοντας στην 3η θέση. Στη μάχη της τετράδας διατηρεί τα «ηνία» ο Λεβαδειακός, ενώ σε πολύτιμη επιτυχία έφτασε ο Παναθηναϊκός.

Στο Αγρίνιο η ΑΕΚ, σε συνέχεια των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων του τελευταίου μήνα, με πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού (Πινέδα 29', Ζοάο Μάριο 34', Λιούμπισιτς 62', 66', Χρυσόπουλος 77'), όντας πολύ ανώτερη, ενώ οι γηπεδούχοι δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα. Η «Ενωση» παρέμεινε αήττητη για 11ο ματς, ενώ πέτυχε και την 7η συνεχόμενη νίκη της.

Στου Χαριλάου, σε ένα ματς με αρκετή ένταση αλλά φτωχό σε φάσεις, Αρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν τους. Οι δύο ομάδες είχαν από μία αποβολή στο δεύτερο μέρος (51' Γκαρθία, 61' Φαντιγκά), με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία.

Την έκπληξη της αγωνιστικής έκανε ο Ατρόμητος, νικώντας 2-0 τον ΠΑΟΚ εντός έδρας (Σταυροόπουλος 16', Φαν Βέερτ 90'+1 πέναλτι), μια σπουδαία επιτυχία που τον ανεβάζει βαθμολογικά και ψυχολογικά. Οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» παρουσιάστηκαν ανούσιοι επιθετικά και με λάθη στην άμυνα, χάνοντας πολύτιμο έδαφος από την κορυφή.

Σε κομβική επιτυχία στο κυνήγι για μια θέση στην πρώτη τετράδα έφτασε ο Παναθηναϊκός, παίρνοντας δύσκολη νίκη 2-1 επί του Βόλου (Ντέσερς 5', Μπακασέτας 22' πέναλτι - Κόμπα 45'+1), με τους «πράσινους» να είναι καλύτεροι στο πρώτο μέρος αλλά την ομάδα της Μαγνησίας να αντιδρά στο δεύτερο και να βάζει δύσκολα στους γηπεδούχους, ενώ έχασε και πέναλτι στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Λαφόντ να αποκρούει την εκτέλεση του Λάμπρου. Από τον Βόλο εκφράστηκαν παράπονα για τη διαιτησία.

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο αγώνες ο Λεβαδειακός, επικρατώντας 3-0 της ΑΕΛ (Κωστή 42', Λαγιούς 56', Οσμπολντ 90'+1) και παραμένοντας στην πρώτη τετράδα, ενώ οι Θεσσαλοί εξακολουθούν να βρίσκονται στην «ουρά» της βαθμολογίας και σε δύσκολη θέση.

Σημαντική νίκη - ανάσα στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις πήρε ο ΟΦΗ, 3-0 επί του Πανσερραϊκού (Σαλτσέδο 16', 45'+4, Φούντας 44' πέναλτι), ενώ Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο στείρο 0-0.