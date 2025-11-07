Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική
Το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία επιδιώκει να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις (17η με 3-5), αποτελεί γερό τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα για τους «ερυθρόλευκους». Για άλλη μια φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί και απρόοπτα, αφού η ίωση έχει χτυπήσει τους Γουόκαπ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί αναστάτωση στις προπονήσεις της ομάδας και να είναι αμφίβολη απόψε η συμμετοχή των δύο πρώτων.
Στις δηλώσεις του μπροστά στον αγώνα ο Ελληνας τεχνικός σημείωσε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα, χαρακτηρίζοντας την Παρτιζάν πολύ καλή ομάδα, με αξιόλογους παίκτες και σπουδαίο προπονητή. Ζήτησε ακόμα καλύτερη άμυνα ως προϋπόθεση για τη νίκη, ενώ αποκάλυψε ότι επιστρέφει στη δράση ο Εβανς, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί την Κυριακή στον αγώνα με την Καρδίτσα για το πρωτάθλημα.