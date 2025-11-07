Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EUROLEAGUE
Για την εδραίωση στην τριάδα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική

Με βλέψεις να βρεθεί εντός της πρώτης τριάδας της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο ΣΕΦ την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την 9η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime). Προερχόμενοι από νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, επίσης εντός έδρας, οι «ερυθρόλευκοι», που με 5-3 βρίσκονται στις ισοβαθμίες της 4ης θέσης, θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα και να ανέβουν βαθμολογικά και ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας.

Το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία επιδιώκει να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις (17η με 3-5), αποτελεί γερό τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα για τους «ερυθρόλευκους». Για άλλη μια φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί και απρόοπτα, αφού η ίωση έχει χτυπήσει τους Γουόκαπ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί αναστάτωση στις προπονήσεις της ομάδας και να είναι αμφίβολη απόψε η συμμετοχή των δύο πρώτων.

Στις δηλώσεις του μπροστά στον αγώνα ο Ελληνας τεχνικός σημείωσε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα, χαρακτηρίζοντας την Παρτιζάν πολύ καλή ομάδα, με αξιόλογους παίκτες και σπουδαίο προπονητή. Ζήτησε ακόμα καλύτερη άμυνα ως προϋπόθεση για τη νίκη, ενώ αποκάλυψε ότι επιστρέφει στη δράση ο Εβανς, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί την Κυριακή στον αγώνα με την Καρδίτσα για το πρωτάθλημα.

  • Από τα υπόλοιπα σημερινά ματς της Euroleague δεσπόζει το ισπανικό ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης (21.30 - Novasports 4). Επίσης έχουμε: Εφές - Αρμάνι Μιλάνο (19.30 - Novasports 2), Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια (20.00 - Novasports Start).
  • Αλλη μία βαριά εκτός έδρας ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός, αυτήν τη φορά στο Βελιγράδι με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» έπεσαν 8οι με 5-4, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας «πάτησε» κορυφή με 7-2.
    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Σε τροχιά πρόκρισης ο Παναθηναϊκός
Πέταξε την ευκαιρία η ΑΕΚ
 Δυσκόλεψε το έργο του Ολυμπιακού
 Σε ρότα επιστροφής Ρωσία και Λευκορωσία, με «αστερίσκους»
 «Στο πόδι» η κορυφή
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ