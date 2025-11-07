EUROLEAGUE

Για την εδραίωση στην τριάδα

Με βλέψεις να βρεθεί εντός της πρώτης τριάδας της Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο ΣΕΦ την Παρτιζάν Βελιγραδίου για την 9η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime). Προερχόμενοι από νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, επίσης εντός έδρας, οι «ερυθρόλευκοι», που με 5-3 βρίσκονται στις ισοβαθμίες της 4ης θέσης, θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα και να ανέβουν βαθμολογικά και ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας.

Το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία επιδιώκει να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις (17η με 3-5), αποτελεί γερό τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα για τους «ερυθρόλευκους». Για άλλη μια φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί και απρόοπτα, αφού η ίωση έχει χτυπήσει τους Γουόκαπ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί αναστάτωση στις προπονήσεις της ομάδας και να είναι αμφίβολη απόψε η συμμετοχή των δύο πρώτων.

Στις δηλώσεις του μπροστά στον αγώνα ο Ελληνας τεχνικός σημείωσε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου αγώνα, χαρακτηρίζοντας την Παρτιζάν πολύ καλή ομάδα, με αξιόλογους παίκτες και σπουδαίο προπονητή. Ζήτησε ακόμα καλύτερη άμυνα ως προϋπόθεση για τη νίκη, ενώ αποκάλυψε ότι επιστρέφει στη δράση ο Εβανς, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιηθεί την Κυριακή στον αγώνα με την Καρδίτσα για το πρωτάθλημα.