ΠΟΛΟ

Σε ρότα επιστροφής Ρωσία και Λευκορωσία, με «αστερίσκους»

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υδατοσφαίρισης φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή - υπό προϋποθέσεις - ομάδων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στους αγώνες του αθλήματος. Oπως αναφέρεται σε διεθνή δημοσιεύματα, η World Aquatics αποφάσισε να επαναφέρει τις Εθνικές ομάδες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις από 1/1/2026, με τον «αστερίσκο» όμως ότι αυτές θα αγωνίζονται υπό ουδέτερο καθεστώς, εκτός των εδαφών τους και χωρίς τη σημαία τους!

Μέχρι χθες αργά το απόγευμα δεν είχε υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση ή διάψευση από τη World Aquatics, ωστόσο η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, European Aquatics, γνωστοποίησε την επιστροφή των ρωσικών και λευκορωσικών συλλόγων και Εθνικών ομάδων πόλο σε επίπεδο Ευρώπης, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που φέρεται να θέτει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στην ανακοίνωση της EΑ διευκρινίζεται ότι η απόφαση λήφθηκε κατόπιν των κατευθυντήριων γραμμών της WA για επέκταση της συγκεκριμένης απόφασης και σε επίπεδο ηπειρωτικών διοργανώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες από τις δυο χώρες βρέθηκαν εκτός διεθνών διοργανώσεων βάσει των κυρώσεων που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία από το 2022. Πλέον οι ομάδες των δύο χωρών μπορούν να λάβουν μέρος - ως ουδέτερες όμως - στη 2η κατηγορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Απρίλη του 2026.