EUROPA LEAGUE

Σε τροχιά πρόκρισης ο Παναθηναϊκός

Σε τροχιά πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Europa League παρέμεινε ο Παναθηναϊκός, μετά τη σπουδαία νίκη του με 1-0 επί της Μάλμε στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της League Phase. Οι «πράσινοι» έφτασαν στους 6 βαθμούς, που τον φέρνουν στη 12η θέση (αν και εκκρεμούσαν τα χθεσινοβραδινά ματς) και εντός 24άδας, που οδηγεί σε συμμετοχή στα πλέι οφ. Επίσης ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ελπίζει και σε κάτι ακόμα καλύτερο, δηλαδή πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16». Από την άλλη η Μάλμε με μόλις 1 βαθμό είναι 33η, μακριά από τις θέσεις πρόκρισης.

Χθες σε ένα γεμάτο και ανοιχτό πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί, με το χαμένο πέναλτι του Σβιντέρσκι, ενώ είχε και άλλες δύο ευκαιρίες, με Ζαρουρί και Τετέ. Από την άλλη οι ολιγωρίες στην άμυνα της ελληνικής ομάδας επέτρεψαν στη Μάλμε να απαντήσει με τρεις δικές της καλές στιγμές (Λάρσεν, Ρόσενγκρεν, Εκόνγκ), με τον τερματοφύλακα των «πρασίνων», Λαφόν, να επεμβαίνει σωτήρια όποτε χρειάστηκε.

Στην επανάληψη η εικόνα του Παναθηναϊκού άλλαξε προς το καλύτερο, με τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ να ανεβάζουν στροφές, να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες και να απειλούν με αξιώσεις, έχοντας δοκάρι με τον Τετέ και άλλες ευκαιρίες, τις οποίες δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν, ενώ διαμαρτυρήθηκαν και για μη καταλογισμό πέναλτι σε ανατροπή του Πάντοβιτς στη μεγάλη περιοχή της Μάλμε. Τη λύση για το «τριφύλλι» έδωσε ο Τζούρισιτς με γκολ στο 85', δίνοντας τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του.

Μάλμε: Ελμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς (65' Μπεργκ), Σκόγκμαρ, Εκόνγκ (65' Σούμα), Χακσαμπάνοβιτς, Μπολί (82' Βέτσια).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ - Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης (60' Τσέριν), Τετέ (82' Μπακασέτας), Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (48' Πάντοβιτς).