Κόντρα στους πρωταθλητές Ιρλανδίας, μια σαφώς κατώτερη ομάδα (έκανε μόλις 1 τελική σε όλο το ματς), η ΑΕΚ πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς, εξαιτίας της αδυναμίας της να εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε (είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε 27 τελικές!) και της μεγάλης δυσκολίας που συνάντησε στην προσπάθεια να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων.
Η Σάμροκ Ρόβερς στη μοναδική φάση της στον αγώνα κατάφερε να προηγηθεί στο 21', με τον Μπερκ να εκτελεί εύστοχα ένα ιδιαίτερα «τραβηγμένο» πέναλτι που καταλόγισε ο Ισπανός διαιτητής Μουνουέρα - ο οποίος μάλιστα δεν άλλαξε την απόφασή του αυτή παρά το γεγονός ότι ειδοποιήθηκε από το VAR για επανεξέταση. Στη συνέχεια οι παίκτες της «Ενωσης» πήραν την πρωτοβουλία στο παιχνίδι και απείλησαν κυρίως από τα πλάγια με σέντρες, ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις καλές στιγμές που τους παρουσιάστηκαν. Τελικά η ΑΕΚ απέφυγε τα χειρότερα χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς στο 82', ενώ στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε για νέο πέναλτι, σε ανατροπή του σκόρερ, στις καθυστερήσεις. Συνολικά οι διαιτητικές αποφάσεις του Μουνουέρα προκάλεσαν τα έντονα παράπονα των παικτών και των ανθρώπων της ΑΕΚ, ειδικά στο φινάλε του ματς.
Eurokinissi Sports
Σάμροκ Ρόβερς: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Ο' Σάλιβαν, Μάθιους (46' Ανταμς), Γουάτς (46' Μπάρετ), Νάτζεντ, Μάλεϊ (72' Κλαρκ), Μπερκ (46' ΜακΝιφ), ΜακΓκόβερν.