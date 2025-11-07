CONFERENCE LEAGUE

Πέταξε την ευκαιρία η ΑΕΚ

Την ευκαιρία να ενισχύσει τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League έχασε χθες η ΑΕΚ, που «κόλλησε» στο ισόπαλο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στην «OPAP Arena» για την 3η αγωνιστική της League Phase. Η «Eνωση» έφτασε τους 4 βαθμούς (1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα), οι οποίοι τη φέρνουν στη 13η θέση. Παραμένει δηλαδή εντός 24άδας, που οδηγεί σε συμμετοχή στα πλέι οφ, απομακρύνεται από τον στόχο μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα και απευθείας πρόκρισης στους «16». Οσο για τη Σάμροκ Ρόβερς, πήρε τον πρώτο της βαθμό, παραμένει όμως στην 30ή θέση.

Κόντρα στους πρωταθλητές Ιρλανδίας, μια σαφώς κατώτερη ομάδα (έκανε μόλις 1 τελική σε όλο το ματς), η ΑΕΚ πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς, εξαιτίας της αδυναμίας της να εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε (είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε 27 τελικές!) και της μεγάλης δυσκολίας που συνάντησε στην προσπάθεια να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων.

Η Σάμροκ Ρόβερς στη μοναδική φάση της στον αγώνα κατάφερε να προηγηθεί στο 21', με τον Μπερκ να εκτελεί εύστοχα ένα ιδιαίτερα «τραβηγμένο» πέναλτι που καταλόγισε ο Ισπανός διαιτητής Μουνουέρα - ο οποίος μάλιστα δεν άλλαξε την απόφασή του αυτή παρά το γεγονός ότι ειδοποιήθηκε από το VAR για επανεξέταση. Στη συνέχεια οι παίκτες της «Ενωσης» πήραν την πρωτοβουλία στο παιχνίδι και απείλησαν κυρίως από τα πλάγια με σέντρες, ωστόσο δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις καλές στιγμές που τους παρουσιάστηκαν. Τελικά η ΑΕΚ απέφυγε τα χειρότερα χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς στο 82', ενώ στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε για νέο πέναλτι, σε ανατροπή του σκόρερ, στις καθυστερήσεις. Συνολικά οι διαιτητικές αποφάσεις του Μουνουέρα προκάλεσαν τα έντονα παράπονα των παικτών και των ανθρώπων της ΑΕΚ, ειδικά στο φινάλε του ματς.





ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (90'+1 Περέιρα), Πινέδα, Μαρίν (46`Πιερό), Κουτέσα (46' Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (90'+1 Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς.

Σάμροκ Ρόβερς: ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Ο' Σάλιβαν, Μάθιους (46' Ανταμς), Γουάτς (46' Μπάρετ), Νάτζεντ, Μάλεϊ (72' Κλαρκ), Μπερκ (46' ΜακΝιφ), ΜακΓκόβερν.