ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

«Στο πόδι» η κορυφή

Για την ερχόμενη Δευτέρα μεταφέρονται τα ...σπουδαία στο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Premier χάντμπολ ανδρών, στο οποίο δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Οι δύο ομάδες, που ισοβαθμούν στην 1η θέση έχοντας από 14 βαθμούς και αποτελούν και φέτος τα μεγάλα φαβορί για να διεκδικήσουν μεταξύ τους τον τίτλο, θα αναμετρηθούν στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, σε ένα ματς κομβικό για τη συνέχεια στην κορυφή.

Το κυρίως μέρος της αγωνιστικής πραγματοποιείται αύριο Σάββατο και ξεχωρίζει σε αυτό ένα ακόμα ντέρμπι, για την πρώτη τετράδα, με τον 4ο Αθηναϊκό να υποδέχεται στον Βύρωνα τον 3ο ΠΑΟΚ. Σημαντική αναμέτρηση διεξάγεται και στην Αργολίδα, για τις θέσεις της εξάδας, με τον Διομήδη να υποδέχεται τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

Αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα (18.00): Κιλκίς - Βριλήσσια, Ζαφειράκης Νάουσας - Δούκας, Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ, Διομήδης Αργος - Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, Φέρων Βέροιας - Δράμα.