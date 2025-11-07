ΒΟΛΕΪ - CHAMPIONS LEAGUE

Δυσκόλεψε το έργο του Ολυμπιακού

Δυσκόλεψε πολύ η αποστολή του Ολυμπιακού για πρόκριση στους ομίλους του Champions League βόλεϊ ανδρών μετά τη χθεσινή του ήττα με 3-1 σετ από την ισπανική Λας Πάλμας (20-25, 25-18, 18-25, 24-26) στο κλειστό του Ρέντη, στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο. Ετσι, ενόψει της ρεβάνς στα Κανάρια Νησιά την Τετάρτη 12 Νοέμβρη οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να πάρουν «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1 σετ) προκειμένου να πάνε τη σειρά στο «χρυσό» σετ και να διεκδικήσουν εκεί την πρόκριση στην επόμενη φάση, ενώ στη Λας Πάλμας αρκεί η κατάκτηση δύο σετ ώστε να πάρει εκείνη την πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός έχασε το πρώτο σετ και στο δεύτερο, ανακάμπτοντας, ισοφάρισε. Στο κρίσιμο τρίτο σετ η ελληνική ομάδα είχε το προβάδισμα για αρκετή ώρα, όμως οι Ισπανοί με αντεπίθεση διαρκείας έκαναν ένα σερί 7-0 και προηγήθηκαν 2-1. Ακόμα μεγαλύτερη μάχη έγινε στο τέταρτο σετ, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν να ισοφαρίζουν 24-24, η Λας Πάλμας όμως στάθηκε πιο ψύχραιμη και πήρε τη νίκη.