ΤΕΧΕΡΑΝΗ.- Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στις 28 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί η εκτόξευση τριών ιρανικών δορυφόρων με τον ρωσικό πύραυλο «Soyuz» από τη ρωσική βάση Vostochny. Οι δορυφόροι θα χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπως η γεωργία, οι φυσικοί πόροι και η «περιβαλλοντική παρακολούθηση».

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Μεγάλη διαρροή πετρελαίου σημειώθηκε την Τετάρτη στην περιφέρεια Ούκερμαρκ της βορειοανατολικής Γερμανίας, εξαιτίας ατυχήματος σε αγωγό που τροφοδοτεί το διυλιστήριο PCK στην πόλη Σβιτ, μετέδωσαν γερμανικά ΜΜΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ο αγωγός εκτείνεται από το λιμάνι του Ροστόκ στη Βαλτική Θάλασσα μέχρι το διυλιστήριο PCK, βασικό προμηθευτή καυσίμων για τη μητροπολιτική περιοχή Βερολίνου - Βρανδεμβούργου.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Τα νοσοκομεία στη Βρετανία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από κύμα υπεργρίπης, προειδοποίησαν χτες οι διευθυντές της υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι νοσηλείες από γρίπη αυξήθηκαν 55% σε μια βδομάδα.

ΜΠΡΙΣΤΟΛ.- Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη από μουσείο στο Μπρίστολ, αφιερωμένο στη βρετανική αποικιοκρατία και στη Βρετανική Κοινοπολιτεία. Το γεγονός ανακοινώθηκε μόλις χτες από τη βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας ότι καταζητεί τέσσερις υπόπτους.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Για αλλαγή ιδιοκτησίας στο CNN, εν μέσω «μάχης» «Paramount» - «Netflix», πιέζει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ, επαναφέροντας τις κατηγορίες του εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου περί «ψευδών ειδήσεων» και δηλώνοντας ότι θα εμπλακεί προσωπικά στη διαδικασία έγκρισης της εξαγοράς.