Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σωματείων

- Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών πραγματοποιεί εκλογές αύριο Πέμπτη 20 Νοέμβρη, 12.00 - 00.00, στα ΕΛΤΑ Κρυονερίου, και την Κυριακή 23 Νοέμβρη, 10.00 - 14.00, στο ΕΚΑ (Γερανίου 28, Αθήνα).

- Το Σωματείο στο Θέαμα - Ακρόαμα στην Αττική (ΣΕΘΕΑ), στην έδρα του Σωματείου (Σαπφούς 10, 5ος όροφος): Σάββατο 22 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ. Κυριακή 23 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ. Δευτέρα 24 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ.

- Το Σωματείο Εργαζομένων στην «Vodafone - 360 Connect - Λοιπές Θυγατρικές», από την Τρίτη 25 Νοέμβρη έως και την Κυριακή 30 Νοέμβρη με πρόγραμμα: Στην Αττική, Τρίτη 25 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι. Τετάρτη 26 Νοέμβρη, 12 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στο Χαλάνδρι, 10 π.μ. - 2 μ.μ. στο κτίριο της εταιρείας στα Πετράλωνα και 3 μ.μ. - 7 μ.μ. στο κτίριο της «Innovus» στη Μεταμόρφωση. Πέμπτη 27 Νοέμβρη, 12 μ. -5 μ.μ. στο κτίριο στου Ρέντη και 5.30 μ.μ. - 8 μ.μ., στο Περιστέρι (Παράρτημα Συνδικάτου Οικοδόμων, Θεοφράστου & 40 Εκκλησιών). Παρασκευή 28 Νοέμβρη, 5 μ.μ. - 8 μ.μ. Αθήνα (γραφεία ΣΕΤΗΠ, Σολωμού 39), Σάββατο 29 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ. Αθήνα (γραφεία ΣΕΤΗΠ, Σολωμού 39) και 10 π.μ. - 6 μ.μ. Καλλιθέα (γραφεία Συνταξιούχων, Πλάτωνος 31). Κυριακή 30 Νοέμβρη, 10 π.μ. - 6 μ.μ. γραφεία του ΣΕΤΗΠ και 12 μ. - 5 μ.μ. Πειραιά (Εργατικό Κέντρο, Ομηρίδου Σκυλίτση 19). Επίσης, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 30 Νοέμβρη, 12 μ.μ. - 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο (Αριστοτέλους 32).

- Η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης διεξάγει σήμερα Τετάρτη τις αρχαιρεσίες, από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο αμφιθέατρο του κάθε νοσοκομείου.

- Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ζακύνθου, σήμερα Τετάρτη (11 π.μ. - 1 μ.μ.) στο «One more Coffe», την Πέμπτη 20 Νοέμβρη (11 π.μ. - 1 μ.μ.) στο «Φουρνάρικο», αύριο Παρασκευή 21 Νοέμβρη (11 π.μ. - 1 μ.μ.) στο «Melis Coffe».