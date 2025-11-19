ΠΑΜΕ

Αφιερωμένη στην επίσκεψη στην Παλαιστίνη η νέα «Πανεργατική»

Με αφιέρωμα στην πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη κυκλοφορεί η νέα έκδοση της «Πανεργατικής».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη του ΠΑΜΕ είχε γίνει από τις 12 έως τις 16 Οκτώβρη, σε μια κρίσιμη δηλαδή περίοδο για τον παλαιστινιακό λαό, και στις σελίδες της «Πανεργατικής» παρουσιάζονται:

Οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας με συνδικάτα, εργαζόμενους και κοινωνικούς φορείς της Παλαιστίνης, οι συγκλονιστικές εικόνες από τους προσφυγικούς καταυλισμούς, αλλά και οι μαρτυρίες εργατών που ζουν υπό αποκλεισμό, κατοχή και συνεχή απειλή. Επίσης, η ανάγκη ενίσχυσης της ταξικής διεθνιστικής αλληλεγγύης, απέναντι στην ιμπεριαλιστική πολιτική που γεννά πολέμους, προσφυγιά και φτώχεια.

«Ο λαός της Παλαιστίνης δεν είναι μόνος. Η αλληλεγγύη των εργαζομένων είναι όπλο απέναντι στην κατοχή από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και τα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή», είναι το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΜΕ και με τη νέα έκδοσή του.

Αλλωστε, το ΠΑΜΕ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο πλευρό των Παλαιστινίων εργατών, μέσα από δεκάδες πρωτοβουλίες, ψηφίσματα, διεθνείς δράσεις και παρεμβάσεις στα λιμάνια, ενάντια στη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και ανάλυση των εξελίξεων στην περιοχή, φωτίζοντας τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης και τον ρόλο που παίζουν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί.

Η νέα «Πανεργατική» αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο για κάθε εργαζόμενο, συνδικαλιστή και νέο που θέλει να ενημερωθεί ολοκληρωμένα, πέρα από τη διαστρέβλωση των ΜΜΕ και την προπαγάνδα των κυβερνήσεων που στηρίζουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.