Τετάρτη 19 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΜΕ
Αφιερωμένη στην επίσκεψη στην Παλαιστίνη η νέα «Πανεργατική»

Με αφιέρωμα στην πρόσφατη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη κυκλοφορεί η νέα έκδοση της «Πανεργατικής».

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη του ΠΑΜΕ είχε γίνει από τις 12 έως τις 16 Οκτώβρη, σε μια κρίσιμη δηλαδή περίοδο για τον παλαιστινιακό λαό, και στις σελίδες της «Πανεργατικής» παρουσιάζονται:

Οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας με συνδικάτα, εργαζόμενους και κοινωνικούς φορείς της Παλαιστίνης, οι συγκλονιστικές εικόνες από τους προσφυγικούς καταυλισμούς, αλλά και οι μαρτυρίες εργατών που ζουν υπό αποκλεισμό, κατοχή και συνεχή απειλή. Επίσης, η ανάγκη ενίσχυσης της ταξικής διεθνιστικής αλληλεγγύης, απέναντι στην ιμπεριαλιστική πολιτική που γεννά πολέμους, προσφυγιά και φτώχεια.

«Ο λαός της Παλαιστίνης δεν είναι μόνος. Η αλληλεγγύη των εργαζομένων είναι όπλο απέναντι στην κατοχή από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ και τα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περιοχή», είναι το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΜΕ και με τη νέα έκδοσή του.

Αλλωστε, το ΠΑΜΕ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο πλευρό των Παλαιστινίων εργατών, μέσα από δεκάδες πρωτοβουλίες, ψηφίσματα, διεθνείς δράσεις και παρεμβάσεις στα λιμάνια, ενάντια στη μεταφορά πολεμικού υλικού.

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και ανάλυση των εξελίξεων στην περιοχή, φωτίζοντας τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης και τον ρόλο που παίζουν οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί.

Η νέα «Πανεργατική» αποτελεί πολύτιμο ντοκουμέντο για κάθε εργαζόμενο, συνδικαλιστή και νέο που θέλει να ενημερωθεί ολοκληρωμένα, πέρα από τη διαστρέβλωση των ΜΜΕ και την προπαγάνδα των κυβερνήσεων που στηρίζουν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ στην Παλαιστίνη από την Κυριακή (11/10/2025)
Η ITUC ξεπλένει ΗΠΑ, ΕΕ, Ισραήλ για ακόμη μια φορά (11/9/2025)
Εκδήλωση αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό (26/11/2024)
Να εκφραστεί η αλληλεγγύη με κάθε τρόπο (23/7/2006)
Για την ιμπεριαλιστική επίθεση του Ισραήλ κατά των λαών της Παλαιστίνης και του Λιβάνου (19/7/2006)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αλλη μια χρονιά χωρίς σταθερό εισόδημα με τη λήξη της σεζόν
«Στις 28 Νοέμβρη θα ακουστεί δυνατά η φωνή των νοσηλευτών»
Με απεργία απαίτησαν ανάκληση απολύσεων, προσλήψεις και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
Γερανογέφυρα κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους
 Ξεκάθαρο μήνυμα αντίθεσης στις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών
 Στη ΜΕΘ οικοδόμος μετά από πτώση σε εργοτάξιο
 Γενική Συνέλευση για την πανοικοδομική απεργία
 Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες σωματείων
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ