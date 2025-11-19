Στη ΜΕΘ οικοδόμος μετά από πτώση σε εργοτάξιο

Τέλος δεν έχουν τα εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο των Κατασκευών, με οικοδόμους να τσακίζονται στο μεροκάματο από την απουσία μέτρων προστασίας. Ετσι, ένας ακόμα οικοδόμος σακατεύτηκε στο μεροκάματο, αυτή τη φορά σε εργοτάξιο στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων. Ο νεαρός εργάτης εκτελούσε εργασίες την Κυριακή το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι της οικοδομής. Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.