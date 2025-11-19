Τετάρτη 19 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στη ΜΕΘ οικοδόμος μετά από πτώση σε εργοτάξιο

Τέλος δεν έχουν τα εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο των Κατασκευών, με οικοδόμους να τσακίζονται στο μεροκάματο από την απουσία μέτρων προστασίας. Ετσι, ένας ακόμα οικοδόμος σακατεύτηκε στο μεροκάματο, αυτή τη φορά σε εργοτάξιο στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων. Ο νεαρός εργάτης εκτελούσε εργασίες την Κυριακή το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι της οικοδομής. Ο εργαζόμενος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
