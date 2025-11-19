ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Αλλη μια χρονιά χωρίς σταθερό εισόδημα με τη λήξη της σεζόν

Να δοθεί το επίδομα ανεργίας όλους τους μήνες για όλο το διάστημα απαιτεί το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή

Στον ...πάγο καλούνται να μπουν για άλλη μια χρονιά χιλιάδες εργαζόμενοι στον Τουρισμό, στην «ατμομηχανή» δηλαδή της οικονομίας, αφού μένουν χωρίς εισόδημα μέχρι να ανοίξει ξανά η σεζόν την επόμενη άνοιξη. Κι αυτό γιατί εκείνοι που σηκώνουν στις πλάτες τους το «τουριστικό θαύμα», όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μετά τους μήνες της εργασιακής εξόντωσης σε ξενοδοχεία και επισιτιστικά καταστήματα καλούνται να βολευτούν με το ολιγόμηνο εποχικό επίδομα, και μάλιστα όχι όλοι.

Αυτά συμβαίνουν ενώ η τουριστική περίοδος και για το 2025 καταγράφει νέα ρεκόρ, αποκαλύπτοντας τις αντιθέσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αφού όπως αποδεικνύεται η άλλη όψη της ανόδου της κερδοφορίας των τουριστικών ομίλων είναι η σκληρή εκμετάλλευση των χιλιάδων εργαζομένων του κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα τουριστικά έσοδα για το οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,9 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024, κάτι για το οποίο καμαρώνει η κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί της.

Τα συνεχόμενα αυτά ρεκόρ δεν έχουν κανένα αντίκρισμα για τους εργαζόμενους του κλάδου, όπου επικρατεί η δουλειά χωρίς ρεπό, επτά μέρες τη βδομάδα, με συνεχόμενα 10ωρα και 12ωρα. Οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε άθλιους όρους εργασίας, με εντατικοποίηση για να βγει η δουλειά σε συνθήκες μεγάλης έλλειψης εργαζομένων, φαινόμενο που παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά εξαιτίας και των απαράδεκτων συνθηκών στον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται π.χ. οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μετά τη σεζόν τους δίνεται μόνο για 3 μήνες και υπολογίζεται στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος, ενώ υπάρχουν και εποχικοί εργαζόμενοι που δεν δικαιούνται καθόλου επίδομα.

Να δοθεί σε όλους και να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας

Τα παραπάνω φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέτει ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης προς την υπουργό Εργασίας, απαιτώντας να δοθεί το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό για όλο το διάστημα της ανεργίας τους.

Μάλιστα το ΚΚΕ έχει ξανακαταθέσει άλλες δύο αντίστοιχες Ερωτήσεις μέσα στο 2025.

Και, όπως σημειώνεται στη νέα Ερώτηση, «είναι τραγικό μετά από τόσο πλούτο να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι που τον παράγουν και καλούνται κάθε σεζόν να σηκώσουν το τουριστικό "θαύμα" που έχει φτάσει σε σημείο "να είναι ασήκωτο".

Είναι προκλητικό να καταδικάζονται στην ανέχεια για τρεις μήνες και στην πλήρη ανέχεια μέχρι να πληρωθούν τον πρώτο τους μισθό οι εργαζόμενοι στον τουρισμό - επισιτισμό, και μάλιστα σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μοιράζει πακτωλό χρημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους και στις επικίνδυνες για τον λαό πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ».

Με βάση τα παραπάνω, η υπουργός Εργασίας καλείται να απαντήσει τι μέτρα θα πάρει ώστε:

- Να δοθεί η καταβολή του επιδόματος ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους εποχιακά εργαζόμενους, αφορολόγητο για όλο το διάστημα της ανεργίας τους.

- Να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ.