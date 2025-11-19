ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «HELLENIC TRAIN»

Με απεργία απαίτησαν ανάκληση απολύσεων, προσλήψεις και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων

Πανελλαδική απεργία πραγματοποίησαν χτες οι εργαζόμενοι στη «Hellenic Train», στη διάρκεια της οποίας έγινε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

Σε συνάντηση του Σωματείου Εργαζομένων στην «Hellenic» και της Πανελλήνιας Ενωσης Προσωπικού Ελξης με εκπροσώπους της εταιρείας πρόβαλαν τα αιτήματα της ανάκλησης των άδικων απολύσεων, την άμεση πρόσληψη προσωπικού και την πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η εργοδοσία επικαλέστηκε το γνωστό εγκληματικό κριτήριο του «κόστους» ως εμπόδιο για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων.

Το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από την εντατικοποίηση στης δουλειάς, αλλά και τα οξυμένα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα που βιώνουν κάθε μέρα χιλιάδες επιβάτες, με την ασφάλεια να θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους, όπως έγινε και στο έγκλημα των Τεμπών.

Η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών έχει ήδη ζητήσει μάλιστα από τα ΔΣ των Σωματείων να προχωρήσουν άμεσα σε συνεδρίαση, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της αγωνιστικής διεκδίκησης.