ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

«Στις 28 Νοέμβρη θα ακουστεί δυνατά η φωνή των νοσηλευτών»

Σε πανελλαδική νοσηλευτική απεργία προχωρούν νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου την Παρασκευή 28 Νοέμβρη. Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 4 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, ενώ συγκεντρώσεις θα γίνουν και στα νοσοκομεία της περιφέρειας, αντιδρώντας στην επικίνδυνη υποστελέχωση, στα απάνθρωπα ωράρια, στις διπλοβάρδιες.

«Ως εδώ με την υπερεντατικοποίηση, τις αλλεπάλληλες βάρδιες (απόγευμα - πρωί - νύχτα) που παραβιάζουν ακόμη και την εργατική νομοθεσία, τις δεκάδες, εκατοντάδες χρωστούμενες, ακόμα και προηγούμενων ετών, άδειες (κανονικές, γονικές, ειδικές άδειες κλειστού χώρου) και ρεπό. Συχνά δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα. Μόλις δύο ή ακόμη και μόνο ένας νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτής για 30 ή και περισσότερους ασθενείς ανά βάρδια, εκθέτοντας την υγεία των ασθενών μας αλλά και τη δική μας σε ανυπολόγιστους κινδύνους», είναι η κραυγή αγωνίας των νοσηλευτών, όπως αποτυπώνεται και στο απεργιακό κάλεσμα των Σωματείων από τα νοσοκομεία της Αττικής.

«Ως εδώ με την κοροϊδία και τον εμπαιγμό από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, και αρνούνται να εντάξουν το σύνολο του νοσηλευτικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, την ώρα που εργαζόμαστε σε ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες, εκτεθειμένοι σε πληθώρα βλαπτικών παραγόντων, χωρίς τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Χιλιάδες νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου θα υποχρεωθούμε να εργαζόμαστε ακόμη και μέχρι τα 67 έτη, ενώ η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ για "ενεργό γήρανση" μέχρι τα 74 έτη», καταγγέλλουν μεταξύ άλλων τα Σωματεία.

Αθλια προσπάθεια «κοινωνικού αυτοματισμού» από την κυβέρνηση

Την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι «το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Την εντοπίζουμε περισσότερο στους νοσηλευτές και δευτερευόντως στο λοιπό και στο ιατρικό προσωπικό. Παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα», ενώ απέναντι στο δίκαιο αίτημα για αυξήσεις στους πενιχρούς μισθούς των νοσηλευτών επιχείρησε να ενεργοποιήσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό», υποστηρίζοντας: «Αν εγώ θέλω να δώσω αύξηση στους νοσηλευτές δεν μπορώ, διότι θα πρέπει να δώσω σε όλο το λοιπό προσωπικό».

Τα Σωματεία Εργαζομένων των Νοσοκομείων που συντονίζουν τη δράση τους ξεχωρίζουν ακόμα την πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία επιδεινώνεται με τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα καθηκοντολόγια των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών. Από τη μία δεν περιλαμβάνουν μια σειρά νοσηλευτικές πράξεις που είναι στα προγράμματα σπουδών των σχολών των ΔΕ βοηθών νοσηλευτών, από την άλλη τους αναθέτουν πλήρη καθήκοντα νοσηλευτή, για τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η μετακύλιση της «αποκλειστικής ευθύνης» για την εκτέλεση επιπλέον νοσηλευτικών πράξεων από βοηθό νοσηλευτή στον υπεύθυνο νοσηλευτή, ο οποίος κρίνει αν ο βοηθός νοσηλευτής δύναται να τις εκτελέσει.

Για την πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού και τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση όλων των υγειονομικών, τα Σωματεία αναδεικνύουν πως «υπηρετεί την πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης για λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελών επιχειρηματικών μονάδων", με όσο το δυνατόν λιγότερο και φτηνότερο προσωπικό, με τσακισμένα δικαιώματα, με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών».

«Στις 28 Νοέμβρη φέρνουμε στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες. Στις 28 Νοέμβρη η φωνή των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των μαιών, των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου, θα ακουστεί δυνατά! Τώρα μιλάμε εμείς! Μαχητικά, αποφασιστικά, συλλογικά, κόντρα στην πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας», υπογραμμίζουν και απαιτούν: