Ξεκάθαρο μήνυμα αντίθεσης στις ιδιωτικοποιήσεις των υπηρεσιών

Στάση εργασίας και μαζική παρέμβαση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στον δήμο Ηλιούπολης με οργανωτή το Σωματείο τους, απαιτώντας να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής για ιδιωτικοποίηση της δημοτικής συγκοινωνίας και άλλων υπηρεσιών και στο πλαίσιο αυτό να μην εγκριθεί η «ενοικίαση» πέντε οδηγών για τη δημοτική συγκοινωνία. Παράλληλα, απαίτησαν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και να μην ασκήσει ο δήμος έφεση σε πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που ορίζουν την παραμονή εργαζομένων στην εργασία.

Τελικά και παρά την ολοφάνερη μαζική απόρριψη των σχεδίων του δήμου από τους εργαζόμενους, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση για την «ενοικίαση» εργαζομένων. Ωστόσο ο δήμαρχος δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με αυτά ως δεδομένα το ΔΣ του Σωματείου θα συνεδριάσει άμεσα για να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση προγραμματισμού αγωνιστικής δράσης το επόμενο διάστημα και θα προχωρήσει στην ενημέρωση των εργαζομένων για το ζήτημα αυτό.

Στάση εργασίας σήμερα στον δήμο Βριλησσίων

Στάση εργασίας (9 π.μ. - 12 μ.) πραγματοποιεί σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στον δήμο Βριλησσίων ενάντια στην απόφαση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε έφεση σε 58 εργαζόμενους που έχουν κερδίσει πρωτόδικη απόφαση μετατροπής της σύμβασής τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

    

