ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γερανογέφυρα κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους

Τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στο μηχανουργείο του δήμου Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η ΔΑΣ, και συνοδεύει την καταγγελία της με φωτογραφικό υλικό.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι η γερανογέφυρα στο μηχανουργείο του δήμου Θεσσαλονίκης κυριολεκτικά στέκεται - κρέμεται σε μια κλωστή. Και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους περίπου 3 μήνες.

Μάλιστα, κάτω από τη γερανογέφυρα συνεχίζουν κανονικά να περνούν εργαζόμενοι και οχήματα, να παρκάρουν οχήματα, να γίνονται εργασίες. Μοναδική παρέμβαση που έγινε, και προφανώς δεν μπορεί να θεωρείται «μέτρο ασφαλείας», είναι ότι τοποθετήθηκαν δύο ...κοντέινερ κάτω από τη γερανογέφυρα. Η παρέμβαση αυτή έγινε με εντολή της διοίκησης του δήμου, προφανώς με την πεποίθηση ότι τα δύο κοντέινερ θα μπορέσουν να κρατήσουν τους τόνους από σίδερο της γερανογέφυρας αν πέσει.

Η ΔΑΣ τονίζει ότι «οι εργαζόμενοι του μηχανουργείου έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα. Τους δίνονται συνεχώς υποσχέσεις, αλλά η ζημιά δεν έχει αποκατασταθεί.

Με τίποτα και κανείς δεν θέλει να συμβεί κάτι το κακό. Αν όμως συμβεί, δεν θα φταίει "η κακιά η ώρα", ούτε "οι εργαζόμενοι" (όπως λένε συνήθως), αλλά υπεύθυνη θα είναι η διοίκηση του δήμου με την αδιαφορία που δείχνει για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων».

Και απαιτεί άμεσα την αποκατάσταση και την επιδιόρθωση της γερανογέφυρας, την τήρηση όλων των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.