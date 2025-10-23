ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνέχεια στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα και σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Οχθης

Με την πλήρη και πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑκαθώς από κοινού η Ουάσιγκτον και το κράτος - δολοφόνος επιχειρούν να επιβάλουν τις επόμενες φάσεις τουγια τη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα «τρέχουν» τα

ΗΠΑ και Ισραήλ βάζουν στο επίκεντρο σε αυτήν τη φάση τον στόχο τους για αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, αυτό δηλαδή που δεν κατόρθωσε ο ισραηλινός κατοχικός στρατός στα δύο χρόνια σφαγής και ισοπέδωσης της Λωρίδας της Γάζας...

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος βρίσκεται από την Τρίτη στο Ισραήλ, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ».

Τα παραπάνω προστίθενται στις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ περί «βίαιης και έντονης» επέμβασης από τις ΗΠΑ και συμμάχους τους, αν χρειαστεί «να βάλουν στη θέση της τη Χαμάς».

Επιπλέον, ο Τζ. Ντ. Βανς επέμεινε χθες πως η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση όρων και για νέες, «εξομάλυνσης» σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές και άλλες ισλαμικές χώρες, θεωρώντας ότι είναι συνάμα και μια «ευκαιρία» για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με χώρες της περιοχής.

Ο δε Μπ. Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι συζήτησε με τον Βανς την «ιδέα της επόμενης μέρας», λέγοντας πως «δημιουργούμε μια καταπληκτική επόμενη μέρα, με ένα εντελώς νέο όραμα για το πώς θα έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας». Μια «επόμενη μέρα» που βέβαια πρώτο στόχο έχει τον ενταφιασμό του δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού να έχει ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος.

Νέα θύματα εν μέσω «εκεχειρίας»

Στο δε πλαίσιο της «εκεχειρίας», την οποία παραβιάζει καθημερινά το κράτος - δολοφόνος, χθες τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Τουφάχ της Πόλης της Γάζας, επειδή θεωρήθηκε «απειλή» για Ισραηλινούς στρατιώτες.

Πάνω από 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 10 Οκτώβρη, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ανάλογες ισραηλινές επιθέσεις από τον κατοχικό στρατό, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει αποσυρθεί πίσω από την «κίτρινη γραμμή», σε έκταση ίση με το 53% της Λωρίδας.

Επιπλέον, σε νοσοκομεία της Γάζας μεταφέρθηκαν από το βράδυ της Τρίτης άλλα 13 πτώματα.

Ο νέος συνολικός απολογισμός του υπουργείου Υγείας στη Γάζα ανέφερε χθες τουλάχιστον 68.229 νεκρούς Παλαιστίνιους και 170.369 τραυματίες.

Παράλληλα με τις επιθέσεις σε αμάχους της Γάζας, το Ισραήλ συνεχίζει τη δολοφονική ανάσχεση της ανθρωπιστικής βοήθειας, παραβιάζοντας και με αυτόν τον τρόπο τη συμφωνία «εκεχειρίας».

Συνεχίζονται έτσι η πείνα και οι επιδημίες για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς το Ισραήλ αρνείται να ανοίξει - ως όφειλε - όλα τα μεθοριακά περάσματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τ. Α. Γκεμπρεγέσους, δήλωσε στο BBC ότι η καταστροφή του υγειονομικού συστήματος στη Γάζα θα επιφέρει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τις οποίες θα βιώσουν και οι επόμενες γενιές.

Απαίτησε «μαζική είσοδο» ανθρωπιστικής βοήθειας, τονίζοντας πως η διέλευση αυτής είναι ελάχιστη σε σχέση με όσα προέβλεπε η συμφωνία εκεχειρίας. «Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει και περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πολύ άσχημος συνδυασμός, που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο καταστροφική», ανέφερε.

Επεσήμανε δε πως το Ισραήλ έχει κατασχέσει σε μεθοριακά περάσματα μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, ισχυριζόμενο ότι αυτή θα μπορούσε να έχει «διπλή» (και στρατιωτική) χρήση. Και κάλεσε τις ΗΠΑ, «που μεσολάβησαν στη συμφωνία, να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλευρές σέβονται τη συμφωνία».

Την Κυριακή το Ισραήλ διέκοψε προσωρινά τη διέλευση βοήθειας στη Γάζα με αφορμή τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών, τον οποίο απέδωσε σε πυρά μαχητών της Χαμάς, που όμως δήλωσε άγνοια. Οι αποστολές τροφίμων ξανάρχισαν τη Δευτέρα, ωστόσο επιτρέπονται με το σταγονόμετρο...

Στο μεταξύ, χθες, μετά από προσφυγή του ΟΗΕ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αναμενόταν απόφαση για το αν το Ισραήλ παραβιάζει τις υποχρεώσεις που έχει σε σχέση με τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο ΟΗΕ είχε ζητήσει από το Διεθνές Δικαστήριο να διευκρινίσει τις υποχρεώσεις που έχει το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, έναντι των Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανώσεων, «μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων τη διασφάλιση και τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης προμήθειας βασικών αγαθών».

Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους (UNRWA), επισημαίνοντας πως απέτυχε να αποδείξει ότι μέλη της Υπηρεσίας ήταν στελέχη ή μέλη της Χαμάς στη Γάζα.

Στη συνέχεια η μη δεσμευτική νομικά απόφαση απορρίφθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Ισραήλ: Δεν θα αναπτυχθούν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

Χθες, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου απέρριψε τις προσπάθειες των ΗΠΑ και άλλων χωρών να δεχτεί στο έδαφος της Γάζας την ανάπτυξη Τούρκων στρατιωτών, στο πλαίσιο της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ.

Το γραφείο του Νετανιάχου ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα αναπτυχθούν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, απορρίπτοντας παράλληλα ότι υπήρχε «διαφωνία» για το θέμα αυτό κατά την προχθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ, στην Ιερουσαλήμ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν θα υπάρξει τουρκική ανάμειξη», ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας «Times of Israel».

Το «Sky News Arabia» επέμεινε πως στη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ρασάντ απορρίφθηκε και η ενδεχόμενη συμμετοχή Παλαιστινίων της Γάζας, που εκπαιδεύτηκαν το τελευταίο διάστημα από την Αίγυπτο και την Ιορδανία, με σκοπό να αναλάβουν ρόλο αστυνόμευσης στη Γάζα μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο Νετανιάχου επιμένει ότι προτού ξεκινήσει η δεύτερη φάση πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι της πρώτης: Η παράδοση όλων των σορών Ισραηλινών ομήρων, ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παράδοση του ελέγχου σε όποιες περιοχές της Γάζας τον διατηρεί μέχρι σήμερα. Αυτά, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές που επικαλέστηκε το κανάλι, είναι οι προϋποθέσεις για να συζητήσει το Ισραήλ το θέμα της τοπικής κυβέρνησης στη Γάζα, ή των δυνάμεων ασφαλείας που θα επιχειρούν εκεί.

Το ίδιο διάστημα ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε βίντεο στα οποία μαχητές της Χαμάς εμφανίζονται να εκτελούν δοσίλογους ή αντιπάλους τους και εγκληματικές ομάδες ή συμμορίες. Σε ορισμένα από αυτά, τα θύματα φαίνονται να δέχονται άγριο ξυλοδαρμό, σε μια προσπάθεια να αμαυρωθεί η εικόνα της οργάνωσης σε ισλαμικές χώρες.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» υποστήριξε σε σχετικό ρεπορτάζ ότι η Χαμάς διεμήνυσε στους μεσολαβητές από Αίγυπτο και Κατάρ πως θα σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις «αντιπάλων» της.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζόν, απηύθυνε έκκληση για «επείγουσα εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και διακυβέρνησης» στη Γάζα, εκτιμώντας ότι η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο της Γάζας και πραγματοποιεί «εκστρατεία καταστολής των αντιφρονούντων, επειδή οι Αμερικανοί τής άφησαν να εννοηθεί πως θα έχει λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσει την κατάσταση». Ο δε Πρόεδρος Εμ. Μακρόν χαρακτήρισε την κατάπαυση πυρός στη Γάζα «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το άνοιγμα όλων των συνοριακών περασμάτων, για την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Νωρίτερα, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι στη Γάζα επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τις σορούς 30 Παλαιστινίων, αρκετοί από τους οποίους έφεραν σημάδια κακομεταχείρισης και βασανισμού, μετά την προχθεσινοβραδινή παράδοση των σορών 2 Ισραηλινών ομήρων. Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτώβρη έχουν παραδοθεί οι σοροί 195 Παλαιστινίων, έχουν αφεθεί ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί εν ζωή όμηροι και αιχμάλωτοι, και έχουν παραδοθεί οι σοροί 16 Ισραηλινών.

Εγκριση σε πρώτη ανάγνωση νομοσχεδίου για προσάρτηση της Δυτ. Οχθης

Την ίδια ώρα, νομοσχέδιο για την ουσιαστική προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, το οποίο προωθούν ακροδεξιοί βουλευτές που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, εγκρίθηκε χτες στην ισραηλινή Βουλή (Κνέσετ) κατά την πρώτη ανάγνωση.

Στόχος είναι η (και) διά νόμου προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, ώστε να εφαρμόζεται και τυπικά η ισραηλινή νομοθεσία στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση με 25 ψήφους έναντι 24, σε σύνολο 120 βουλευτών.

Ενα δεύτερο νομοσχέδιο που υπέβαλε αντιπολιτευόμενο κόμμα σχετικά με την προσάρτηση του εβραϊκού εποικισμού Μαάλε Αντουμίμ, εγκρίθηκε με ψήφους 31 υπέρ, έναντι 9 κατά.

Οι βουλευτές του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου απέρριψαν σε αυτήν τη φάση την προκαταρκτική έγκριση του νομοσχεδίου για την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης, θεωρώντας πως επιδιώκει «τη βλάβη των σχέσεων με τις ΗΠΑ» και πως είναι σε βάρος «των σπουδαιότερων επιτευγμάτων του Ισραήλ στην εκστρατεία του πολέμου στη Γάζα».

Ο μόνος βουλευτής του Λικούντ που το ψήφισε ήταν ο Γιούλι Εντελστάιν, δίνοντας την καθοριστική μία ψήφο που έκρινε το αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα το Λικούντ αποφάσισε να τον αποβάλλει από την Επιτροπή Ξένων Υποθέσεων και Αμυνας.

Οι βουλευτές του Λικούντ σε ανακοίνωσή τους, αποκαλύπτοντας πως θεωρούν πιο συμφέρουσα την de facto προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης μέσω της ουσιαστικής διεύρυνσης και ενίσχυσης των παράνομων εβραϊκών εποικισμών, παρά μία νομική (de jure) εξασφάλιση της προσάρτησης, τόνισαν χαρακτηριστικά: «Ενισχύουμε τους εποικισμούς καθημερινά με πράξεις, προϋπολογισμούς, ανοικοδόμηση, βιομηχανίες και όχι με λέξεις. Η αληθινή κυριαρχία μπορεί να επιτευχθεί όχι με επίδειξη ενός νόμου για το πρωτόκολλο, αλλά καταβάλλοντας κατάλληλες προσπάθειες στο έδαφος, δημιουργώντας πολιτικές συνθήκες κατάλληλες για την αναγνώριση της κυριαρχίας μας όπως έγινε με τα Υψίπεδα του Γκολάν και την Ιερουσαλήμ»...

Το επίμαχο νομοσχέδιο, που για να γίνει νόμος θα πρέπει να περάσει τρεις «αναγνώσεις» στην Κνέσετ, υποβάλλεται πλέον στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ξένων Υποθέσεων και Αμυνας για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Το προωθεί ο ακροδεξιός βουλευτής Αβί Μαόζ από το κόμμα «NOAM» και ζητά το κράτος του Ισραήλ «να εφαρμόσει τους νόμους και την κυριαρχία του στους εποικισμούς της Ιουδαίας και Σαμάριας για να εγκαθιδρύσει το καθεστώς αυτών των περιοχών ως αναπόσπαστων τμημάτων του κυρίαρχου κράτους του Ισραήλ». Το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από τα κόμματα Otzma Yehudit, United Torah Judaism και Religious Zionism.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας καταδίκασε την πρώτη έγκριση του νομοσχεδίου για προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης από το κοινοβούλιο του Ισραήλ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» που υπονομεύει τη λύση δύο κρατών και το αναφαίρετο δικαίωμα των Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση.

Κλιμακώνεται η κατοχική βία στη Δυτική Οχθη

Στο φόντο των απαράδεκτων κινήσεων για μία διά νόμου προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, η άγρια βία Εβραίων εποίκων συνεχίζεται με τις πλάτες του ισραηλινού κατοχικού στρατού και της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Βίντεο που κυκλοφόρησε χτες το πρακτορείο ΑΡ δείχνει την ειδεχθή επίθεση εποίκων σε Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να μαζέψουν τις ελιές από τα κτήματά τους στο χωριό Τούρμους Αγια. Τους επιτέθηκαν άγρια με ρόπαλα χτυπώντας άσχημα τουλάχιστον μία γυναίκα άνω των 50 ετών.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, Ατζίθ Σανγκχάι, επισήμανε με αυτή την αφορμή πως η βία των εποίκων έχει «εκτοξευτεί σε κλίμακα και συχνότητα» και πως το τελευταίο 15ήμερο αφότου ξεκίνησε η συγκομιδή της ελιάς, έχουν καταγραφεί σοβαρές επιθέσεις από ένοπλους εποίκους κατά άοπλων Παλαιστινίων, ανδρών, γυναικών, ακόμη και παιδιών, αλλά και ξένων ακτιβιστών αλληλεγγύης.

Χτες οι ισραηλινές αρχές απέλασαν 32 ξένους ακτιβιστές που βοηθούσαν Παλαιστίνιους στην απρόσκοπτη συγκομιδή ελιάς και τους απαγόρευσαν την είσοδο στο Ισραήλ διά παντός, επειδή ήταν μέλη της οργάνωσης Union of Agricultural Work Committees που έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ισραήλ από το 2021.

Υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους το 59% των Αμερικανών

Οι περισσότεροι Αμερικανοί (εκ των οποίων το 80% των Δημοκρατικών και το 41% των Ρεπουμπλικάνων) πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που κράτησε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε στις 20 του μήνα, κατέγραψε ότι το 59% των ερωτηθέντων στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ αντιτίθεται το 33%. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν απάντησαν καθόλου.

Παράλληλα, το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η στάση του Ισραήλ στον πόλεμο που εξαπέλυσε στη Γάζα είναι υπερβολική, συγκριτικά με το 32% που διαφώνησε.

Την ίδια ώρα, το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντικά εύσημα» σε περίπτωση που πετύχουν οι λεγόμενες «ειρηνευτικές του προσπάθειες», συγκριτικά με το 42% που διαφώνησε.