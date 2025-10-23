ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

Νέα παράταση στη στρατιωτική επιχείρηση σε Συρία - Ιράκ

Τη συνέχιση της στρατιωτικής επιχείρησης σε Συρία και Ιράκ ενέκρινε χτες η τουρκική Εθνοσυνέλευση, και μάλιστα για τρία χρόνια, υπερψηφίζοντας πρόταση την οποία κατέθεσε το κυβερνών ΑΚΡ, επικαλούμενο ξανά τις ανάγκες της «σταθερότητας».

Συγκεκριμένα, στη σχετική πρόταση έγινε επίκληση στη «συνεχιζόμενη τρομοκρατική απειλή σε περιοχές που εφάπτονται στα νότια χερσαία σύνορα της Τουρκίας», καθώς επίσης στο γεγονός ότι «ακόμα δεν έχει διασφαλιστεί μακρά σταθερότητα, με αποτέλεσμα να παραμένουν κίνδυνοι και απειλές για την εθνική ασφάλεια». Επισημάνθηκε δε ότι «τρομοκρατικές οργανώσεις, κυρίως PKK, PYD, YPG και ISIL (σ.σ. το "Ισλαμικό Κράτος") στη Συρία συνεχίζουν να έχουν παρουσία και να αποτελούν απειλή για τη χώρα, την εθνική ασφάλεια και τους πολίτες μας». Το ψήφισμα εγκρίθηκε, αν και τους τελευταίους μήνες ξεκίνησε νέος γύρος συνομιλιών για τη λεγόμενη «ειρηνευτική διαδικασία» στο Κουρδικό, με συγκρότηση μάλιστα και ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί την άνοιξη η απόφαση της ηγεσίας του ΡΚΚ για αυτοδιάλυση και αφοπλισμό, μετά και από σχετικό κάλεσμα του φυλακισμένου του ηγέτη, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, και με φόντο ευρύτερες διεργασίες για τον ρόλο του κουρδικού παράγοντα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η τουρκική Βουλή ενέκρινε επίσης ψήφισμα για συνέχιση της συμμετοχής στην «ειρηνευτική επιχείρηση» στον Λίβανο (UNIFIL).

Ολα αυτά ενώ ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγκυρα και παράλληλα ειδικός απεσταλμένος τους για τη Συρία, σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι μετά και την πρόσφατη Σύνοδο που έγινε στην Αίγυπτο «η ανοικοδόμηση της Συρίας και η σταθερότητα στον Λίβανο είναι ουσιαστικά για τη συμπλήρωση της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ειρήνης».